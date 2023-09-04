В Азовське море впав російський вертоліт Ка-52: обидва пілоти катапультувались, — росЗМІ

Повідомляється, що гелікоптер впав у воду за 1,5 кілометра від берега. У рятувальних службах РФ вважають причиною катастрофи сильний туман.

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В Азовському морі зазнав катастрофи вертоліт Ка-52. Двоє російських пілотів, попередньо, врятувались. Про це 4 вересня повідомили у російському медіа Baza.

З посиланням за власні джерела у рятувальних службах, автори контенту проінформували, що гелікоптер впав в акваторії приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії.

"За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови — у районі був сильний туман", — йдеться в публікації.

У медіа розповіли, що на борту російського вертольота перебували двоє членів екіпажу. Їх обох евакуювали під час рятувальної операції.

Варто зазначити, що подія сталася ще 1 вересня і тоді про неї повідомляли російські провоєнні блогери. Вони також підтверджували падіння вертольота і порятунок обох пілотів. За даними пропагандистів, члени екіпажу катапультувались.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 липня сталася авіакатастрофа у Росії. Тоді в Алтайському краї впав вертоліт Мі-8, внаслідок чого загинули шестеро людей. На борту перебували 13 туристів та троє членів екіпажу.

Раніше, 22 червня, "жорстку посадку" здійснив вертоліт Мі-24. Катастрофа сталась на території Білорусі. Члени екіпажу отримали тілесні ушкодження, але обійшлося без жертв.

17 липня у російському Єйську впав літак Су-25. Штурмовик здійснював тренувальний політ над Азовським морем, коли його двигун відмовив. Пілота тоді реанімувати не вдалося.