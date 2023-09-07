Дрон ВСУ атаковал российский вертолет Ка-52: станут ли БПЛА угрозой для авиации России

На этот раз вертолету удалось уйти от менее быстрого беспилотника, но в будущем такая тактика может стать альтернативой для комплексов ПВО, считают эксперты.

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Бойцы роты ударных беспилотников "Птицы Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе попытались атаковать российский боевой вертолет Ка-52 "Крокодил". Командир подразделения Роберт Бровди (позывной "Мадяр") опубликовал видео стычки на своем канале в Telegram 6 сентября.

По скорости и дальности FPV-дрон F7 не смог сравняться с вертолетом, но приблизился очень близко и двигался на одном уровне с боевой машиной. Как отметил Роберт Бровди, в будущем один из таких беспилотников обязательно поразит вертолет оккупантов.

Как отмечает издание Defense Express, дрон пытался атаковать вертолет оккупантов сбоку, что позволило тому быстро уклониться и начинать воздушное бегство. Совсем другая ситуация могла сложиться при атаке в лоб или сверху на коротком расстоянии. Пилоты могли бы просто не заметить маленький FPV-дрон (с видом от перового лица), который способен подорвать российский боевой вертолет и вывести его из строя.

Так же эксперты сайта предполагают, что атака была скорее экспромтом от украинских военных дрона, чем спланированной операцией. Ни оператор, ни пилоты явно не рассчитывали встретить друг друга в небе. При этом огромную роль сыграла "дальнобойность" каждого из аппаратов. Из-за ограниченного заряда аккумулятора квадрокоптер не может долго преследовать огромную машину с большим запасом топлива — Ка-52 способен преодолеть почти 1000 километров. В то же время, FPV-дроны способны пролетать до 10 км, а это дальше, чем радиус поражения комплексов ПВО.

Эксперт Defense Express отмечает, что все равно этот уникальный случай заслуживает отдельного внимания, и позволяет надеяться, что возможно в ближайшее время произойдет первый случай сбивания Ка-52 нашим дроном-камикадзе. Поэтому возможно благодаря определенным конструктивным улучшениям, или благодаря усовершенствованной тактике в следующий раз наш дрон-камикадзе таки сможет "спустить на землю" Ка-52, который является особенно опасным для бойцов ВСУ вертолетом врага.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко у себя в Telegram отметил:

"Это было очень близко, но пока — нет. Пока. В какой-то момент в украинском небе дроны будут патрулировать воздушное пространство и гарантировано поражать вражескую авиацию. Всему свое время".

Ранее Фокус сообщал, что в Израиле создали капсулы для запуска БПЛА. Они "выстреливают" сразу четыре VIPER. Контейнеры можно разместить на любой военной технике, а его части — прикрепить на рюкзак солдата. Дроны VIPER могут наносить удары или разведывать поле боя.