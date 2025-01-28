Российские летчики Ка-52 получат шлемы HGU-56P американского производства, — СМИ

Пилоты сравнили шлемы с российскими штатными ЗШ-7В и выявили очевидное преимущество американского аналога. Однако интеграция HGU-56P в систему российских вертолетов потребовала доработок.

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Российские летчики ударных вертолетов Ка-52 вскоре начнут использовать американские летные шлемы HGU-56P. Это высокотехнологичное оборудование, произведенное американской компанией Gentex, попало в Россию благодаря усилиям "волонтеров", поддерживающих военные действия. Об этом 28 января сообщило издание Defence24 со ссылкой на российские профильные каналы.

Авторы материала пишут, что все началось с наблюдений за украинскими летчиками. Россияне обратили внимание на то, что пилоты украинских вертолетов, в том числе советского производства, активно используют американские шлемы. Они обеспечивают пилотам более высокий уровень защиты и комфорта по сравнению с российскими аналогами. В частности, HGU-56P выигрывает за счет улучшенной брони, защищающей голову и лицо от осколков, и возможности интеграции с современными системами связи и ночного видения.

Американский летчик в шлеме HGU-56P Фото: infodefensa.com

Также отмечалось, что HGU-56P сделан из прочных и легких композитных материалов, что позволяет снизить нагрузку на пилота. А подключение необходимых систем даст возможность повысить ситуационной осведомленность и качество связи.

Сравнение с российскими штатными шлемами ЗШ-7В показало очевидное преимущество американской разработки. Однако интеграция HGU-56P в систему российских вертолетов потребовала доработок. Так российские системы связи и ночного видения отличаются от американских по креплению и совместимости. Поэтому, чтобы адаптировать шлемы, россияне изучили обмундирование украинских летчиков, оставленное после боев в районе населенного пункта Работино, Запорожской области.

Между тем пока неясно, как эти шлемы, предназначенные для американской армии, оказались в руках так называемых "волонтеров".

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