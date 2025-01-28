Російські льотчики Ка-52 отримають шоломи HGU-56P американського виробництва, — ЗМІ

Пілоти порівняли шоломи з російськими штатними ЗШ-7В і виявили очевидну перевагу американського аналога. Однак інтеграція HGU-56P у систему російських вертольотів потребувала доопрацювань.

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Російські льотчики ударних вертольотів Ка-52 незабаром почнуть використовувати американські льотні шоломи HGU-56P. Це високотехнологічне обладнання, вироблене американською компанією Gentex, потрапило в Росію завдяки зусиллям "волонтерів", які підтримують військові дії. Про це 28 січня повідомило видання Defence24 з посиланням на російські профільні канали.

Автори матеріалу пишуть, що все почалося зі спостережень за українськими льотчиками. Росіяни звернули увагу на те, що пілоти українських вертольотів, зокрема радянського виробництва, активно використовують американські шоломи. Вони забезпечують пілотам вищий рівень захисту і комфорту порівняно з російськими аналогами. Зокрема, HGU-56P виграє за рахунок поліпшеної броні, що захищає голову й обличчя від осколків, і можливості інтеграції з сучасними системами зв'язку та нічного бачення.

Американський льотчик у шоломі HGU-56P Фото: infodefensa.com

Також зазначалося, що HGU-56P зроблено з міцних і легких композитних матеріалів, що дає змогу знизити навантаження на пілота. А підключення необхідних систем дасть можливість підвищити ситуаційну обізнаність і якість зв'язку.

Порівняння з російськими штатними шоломами ЗШ-7В показало очевидну перевагу американської розробки. Однак інтеграція HGU-56P у систему російських вертольотів потребувала доопрацювань. Так російські системи зв'язку і нічного бачення відрізняються від американських за кріпленням і сумісністю. Тому, щоб адаптувати шоломи, росіяни вивчили спорядження українських льотчиків, залишене після боїв у районі населеного пункту Роботине, Запорізької області.

Тим часом поки незрозуміло, як ці шоломи, призначені для американської армії, опинилися в руках так званих "волонтерів".

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