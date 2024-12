Вертоліт Black Hawk: злети і падіння "Чорного яструба"

Після Другої світової війни бойові вертольоти набували дедалі більшого значення для військових операцій США по всьому світу. А із завершенням В'єтнамської війни перед армією США постало питання про створення нового вертольота для заміни Huey.

Related video

Black Hawk, що вперше піднявся в повітря в 1970-х роках, зіграв ключову роль у численних військових операціях, від бойових до гуманітарних, довівши свою адаптивність і ефективність у різних умовах і обстановці.

Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про легендарний американський вертоліт UH-60 Black Hawk.

Вертоліт UH-60 Black Hawk, розроблений компанією Sikorsky Aircraft, став легендою американської військової авіації. Вертоліт відомий своєю універсальністю, довговічністю і різноманітністю застосувань. Він настільки популярний в усьому світі, що Китайська Народна Республіка (КНР) скопіювала його для своїх збройних сил (ця машина під назвою Harbin Z-20 вперше піднялася в повітря у 2013 році). Black Hawk, що з'явився ще в 1970-х роках, зіграв ключову роль у численних військових операціях, від бойових до гуманітарних, довівши свою адаптивність і ефективність у різних умовах і обстановці.

Вертольоти стали невід'ємною частиною військових операцій сучасних США.

Американський вертоліт UH-60 Black Hawk Фото: Відкриті джерела

Починаючи з Корейської війни, перші вертольоти дедалі частіше використовувалися для виконання різних завдань. Ці системи дають військовим чудову повітряну міць, але вони здатні літати повільніше і, на відміну від літаків, не потребують злітних смуг для зльоту і посадки. До початку війни у В'єтнамі гелікоптер Bell UH-1 Iroquois (Huey) став основною платформою проектування сили армії та Корпусу морської піхоти США.

Дійсно, деякі критики війни США у В'єтнамі стверджували, що американці помилково підлаштували свою стратегію під гелікоптери замість того, щоб використовувати гелікоптер для роботи в контексті своєї стратегії.

Проте в десятиліттях після Другої світової війни простежується чітка крива, протягом якої гелікоптер набуває дедалі більшого значення для військових операцій США по всьому світу. З огляду на уроки, витягнуті з війни у В'єтнамі, компанія Sikorsky відгукнулася на заклик армії про створення нового вертольота для заміни Huey.

При створенні Black Hawk основна увага була приділена підвищенню живучості, ефективності та практичності порівняно з його легендарним попередником. Він оснащений двома турбінними двигунами (один з них виконує роль резервного), броньованими компонентами для захисту від вогню зі стрілецької зброї і передовою авіонікою для чудової навігації та зв'язку.

У конструкції Black Hawk компанія Sikorsky використовувала чотирилопатевий, повністю шарнірний основний ротор і чотирилопатевий хвостовий ротор. Така конфігурація забезпечує підвищену стійкість і керованість, що вкрай важливо для операцій у різних і часто ворожих умовах. Модульність планера дає змогу швидко змінювати конфігурацію для виконання різних завдань, від перевезення персоналу та медичної евакуації до розвідки боєм і спеціальних операцій.

Історія експлуатації

Вертоліт UH-60 Black Hawk здобув широку популярність після початку експлуатації наприкінці 1970-х років. Однією з найвідоміших операцій з його участю стала операція Just Cause ("Права справа") в Панамі, яка наочно продемонструвала його можливості в міських боях. Роль вертольота ще більше розширилася під час війни в Перській затоці, де він відігравав важливу роль у перекиданні військ, постачанні та медичній евакуації.

Бійці армії США в Сомалі на тлі вертольота Black Hawk. 1993 рік Фото: Архивное фото

На жаль, один із знакових моментів "Чорного яструба" став одним із найбільших його провалів. Йдеться про місію американських військових у Могадішо, Сомалі, у жовтні 1993 року, коли бойовики застосували реактивні гранати проти хвостових роторів двох гелікоптерів Black Hawk, які брали участь у битві за Могадішо.

Втративши хвостові гвинти, обидва вертольоти зазнали аварії, що стало кризовим моментом для американських сухопутних військ на полі бою внизу. Падіння "Чорного яструба" продемонструвало як можливості вертольота, так і його вразливі місця. Незважаючи на своє приниження в битві при Могадішо, компанія Sikorsky включила в майбутні варіанти Black Hawk новий набір можливостей, заснованих на важких уроках, отриманих у Сомалі.

Уламки американського вертольота UH-60 у Сомалі Фото: scmp.com

Глобальний вплив і варіанти

За роки свого існування UH-60 був прийнятий на озброєння збройними силами по всьому світу, що призвело до появи безлічі варіантів, адаптованих до конкретних потреб. Наприклад, до серії MH-60 входять спеціалізовані версії MH-60G Pave Hawk, призначені для виконання пошуково-рятувальних операцій у бойових умовах. Інший варіант — MH-60L Direct Action Penetrator, призначений для спеціальних операцій. Існують і цивільні варіанти, які використовуються для пожежогасіння, пошуково-рятувальних робіт і корпоративних перевезень.

Міжнародний ринок Black Hawk підтверджує його репутацію надійного та ефективного вертольота. Такі країни, як Японія, Південна Корея та Ізраїль, не тільки придбали цю машину, а й навіть ліцензували її виробництво.

Таким чином, вертоліт був адаптований до військових доктрин і операційної обстановки цих зарубіжних країн порівняно з початковим проектом 1970-х років.

Технологічна еволюція

Еволюція Black Hawk характеризувалася постійним вдосконаленням авіоніки, двигунів і засобів забезпечення живучості. UH-60M, новітня модель, оснащена цифровими дисплеями в кабіні, інтегрованою системою моніторингу стану машини і поліпшеними лопатями ротора для підвищення ефективності.

Ці удосконалення дозволяють "Чорному яструбу" зберігати актуальність в епоху стрімкого розвитку військових технологій. Цілком імовірно, що цей птах залишиться на озброєнні американських військових ще довгі роки.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.