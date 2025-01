Майстри битв у небі: познайомтеся з п'ятіркою льотчиків-асів війни у В'єтнамі

Щоб стати льотчиком-асом у повітряних силах США потрібно уразити щонайменше п'ять цілей. Як виявилося, американські бойові пілоти востаннє збивали хоча б одну повітряну ціль ще 1999 року.

Щоб стати льотчиком-асом, потрібно здійснити п'ять збитих у повітрі. Є щось поетичне в тому, що такого високого статусу домоглися п'ять американських льотчиків, які брали участь у війні у В'єтнамі.

Фокус переклав статтю колишнього офіцера ВПС США Крістіана Д. Орра про п'ять видатних льотчиків періоду війни у В'єтнамі.

Як я вже зазначав у своїй нещодавній розповіді про смерть 101-річного полковника ВПС США у відставці Перрі Дала, американські аси винищувальної авіації — тобто бойові льотчики, які знищили в повітряному бою п'ять і більше літаків противника, — стають видом, що вимирає.

Частково це пояснюється тим, що збройні сили США не отримували повітряних асів з часів війни у В'єтнамі, з моменту закінчення якої у квітні цього року буде 50 років. Так, під час війни в Перській затоці 1991 року (операція "Буря в пустелі") союзники США домоглися співвідношення збитих у повітрі 40:1, але льотчики винищувачів коаліційних сил надто сильно "розподілили досягнення", щоб дозволити якомусь окремому спортсмену-винищувачу отримати статус аса. А останньою війною, в якій американські бойові льотчики здійснили бодай одне повітряне збиття (принаймні проти пілотованих літаків противника), стала операція Allied Force — кампанія в Косові 1999 року.

Замітка про статистику підрахунку збиття у В'єтнамській війні

Перш ніж ми заглибимося у вивчення особистих біографій американських повітряних асів, необхідно зробити зауваження щодо методів підрахунку кількості збитих під час повітряної війни у В'єтнамі: всі ці американські аси літали у складі екіпажів із двох осіб на літаках F-4 Phantom II, що пов'язано з появою ракет класу "повітря-повітря" замість знарядь (кулеметів або гармат) як основної зброї повітряного бою. Обидва члени екіпажу отримували по одному збиттю за кожен літак В'єтнамських народних ВПС (тобто комуністичних ВПС Північного В'єтнаму).

Тому кількість американських асів у В'єтнамі перевищує реальну кількість збитих ними літаків — статистична дивина, яка спочатку може здатися комусь незрозумілою. Наприклад, під час Другої світової війни два льотчики-винищувачі стріляли по одному ворогу і в підсумку отримували по половинці збитого літака.

Якщо говорити детальніше, то екіпажі "Фантомів" складалися з пілота і офіцера з радіолокаційного перехоплення (RIO) у ВМС США або офіцера з систем озброєння (WSO; прізвисько "Wizzo" або GIB [Guy In Back, тобто людина в чорному]) у ВПС США. Таким чином, список американських асів складається з одного льотчика ВПС США, одного льотчика ВМС США ("льотчик морської авіації", використовуючи їхній офіційний термін), двох "людей у чорному" і одного RIO.

Капітан (пізніше підполковник) Джеффрі С. "Ікло" Файнштейн, ВСО ВПС США

"Отже, останні стануть першими, а перші — останніми", — свідчить цитата з Писання, і тому ми почнемо з визнання заслуг останнього з п'яти американських повітряних воїнів, які стали асами під час війни у В'єтнамі. На сьогодні він є останнім авіатором, який досяг статусу аса у збройних силах США. "Ікло" Файнштейн, народжений 29 січня 1945 року, один із людей у чорному в цьому списку, збив п'ять винищувачів МіГ-21 у період із квітня по жовтень 1972 року; за останнє збиття він був нагороджений Хрестом ВПС.

Джеффрі "Ікло" Файнштейн Фото: wiki

Лейтенант (згодом командир і конгресмен) Рендалл Гарольд "Дюк" Каннінгем, льотчик ВМС США, і лейтенант (згодом CDR) Вільям Патрік "Віллі Айріш" Дрісколл, ВМС США, офіцер із радіоперехоплення

Єдині двоє військовослужбовців ВМС у цьому списку, "Дюк" Каннінгем (народився 8 грудня 1941 року — так, на наступний день після Перл-Гарбора) і "Віллі Айріш" Дрісколл (народився 5 березня 1947 року), були справжнім зоряним дуетом серед повітряних асів США, оскільки всі п'ять їхніх збитих літаків — один МіГ-21 і чотири МіГ-17 — було здійснено в одному тандемі (на відміну від воїнів ВПС США, які розподілили свої збиті літаки між різними парами). Особливо примітним був їхній епічний подвиг 10 травня 1972 року, коли вони знищили три МіГа-17 за один день. І "Дюк", і "Віллі Айріш" були нагороджені Хрестом ВМС за це тріумфальне досягнення.

Рендалл Каннінгем (на фото другий зліва) Фото: wiki

Капітан (згодом полковник) Чарльз Барбін ДеБеллвью, ВСО ВПС США

Перефразовуючи співачку Ванессу Вільямс, можна сказати, що найкраще ми приберегли наостанок. Під "найкращим" цього разу мається на увазі найрезультативніший американський ас часів В'єтнамської війни: Чак ДеБеллв'ю, народжений 15 серпня 1945 року, увійшов в історію як "убивця МіГів", здобувши загалом шість повітряних перемог: чотири МіГ-21 і два МіГ-19 (за класифікацією НАТО — "Фермер"). Два "Фермери", обидва з яких було збито 9 вересня 1972 року в тандемі з капітаном Джоном А. Медденом-молодшим (не плутати з покійним великим колишнім тренером НФЛ) з використанням інфрачервоних ракет AIM-9 Sidewinder, стали вінцем його списку збитих.

Чак, як і два інших аси ВПС у цьому списку, отримав 1972 року Трофей Маккея, нагороду Ветеранів іноземних воєн збройних сил і приз імені Юджина М. Цукерта.

Чарльз Барбін ДеБеллвью Фото: wiki

Капітан (згодом бригадний генерал) Річард Стівен "Річ" Річі, льотчик ВПС США

Повертаючись до поняття "останні стануть першими, а перші — останніми", ми завершуємо цю історію розповіддю про першого аса ВПС США у війні, не кажучи вже про єдиного аса ВПС. "Річ" Річі (народився 25 червня 1942 року) збив загалом п'ять МіГ-21; примітно, що два з них було збито лише за дві хвилини — подвиг, здійснений 8 липня 1972 року, коли "Річ" летів із вищезгаданим Чарльзом Д. Беллв'ю.

Річі також є єдиним американським асом В'єтнаму, який отримав звання генерал-офіцера (еквівалент звання флаг-офіцера у ВМС США).

Річард Стівен Річі Фото: Відкриті джерела

Річард Річі та Чарльз ДеБелвью готуються до вильоту Фото: Архивное фото

Про автора

Крістіан Д. Орр — колишній офіцер ВПС, співробітник федеральних правоохоронних органів і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косові, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідки (з ухилом у вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch і The Journal of Intelligence and Cyber Security.