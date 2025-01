Знайде і знищить усіх: стелс-бомбардувальник B-2 Spirit

Попередник новітнього B-21 літає вже понад 40 років. Бомбардувальник B-2 Spirit проявив себе в різних умовах — від війни в Косово, до антитерористичної операції в Лівії.

B-2 може нести понад 18 тонн озброєння у двох окремих збройових відсіках, розташованих у центрі літака. Будучи стелс-бомбардувальником, B-2 доставляє як звичайну, так і ядерну зброю, а також безліч інших боєприпасів.

Фокус переклав статтю Майї Карлін про стратегічний стелс-бомбардувальник B-2 Spirit, який є частиною ядерної тріади США.

Поки увага преси прикута до стелс-бомбардувальника B-21, який перебуває в розробці, любителі авіації та військові експерти не забувають і про платформу, яку він має замінити. B-2 Spirit літає в небі вже понад чотири десятиліття, виконуючи роль повітряного засобу ядерного стримування американських збройних сил. Хоча зрештою на зміну цьому літаку прийдуть технології нового покоління, Spirit залишається найважливішим засобом забезпечення переваги Америки в повітрі над своїми супротивниками.

Огляд бомбардувальника B-2 Spirit

Аж до початку холодної війни ВПС США розраховували виключно на стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress. Однак до середини 1970-х років інженери відкрили абсолютно новий метод ухилення від ракет і перехоплювачів: стелс. Америка переключилася на цю нову технологію якраз у той момент, коли Радянський Союз розробляв досконаліші високошвидкісні перехоплювачі та ракети класу "земля-повітря". Щоб протистояти новим можливостям СРСР, Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) співпрацювало з американськими авіаційними компаніями, щоб з'ясувати, який найбільший радіолокаційний перетин може мати літак, залишаючись непомітним для ворожих літаків.

Стратегічний стелс-бомбардувальник B-2 Spirit Фото: Pinterest

Характеристики та можливості бомбардувальника B-2 Spirit

Хоча компанія Lockheed Martin до 1970-х років уже випускала літаки A-12 і SR-71, що мають стелс-характеристики, ВПС зрештою зупинилися на проєкті, запропонованому конкурентом Lockheed, компанією Northrop Grumman. Проєкт компанії Northrop під позначенням "Senior Ice", який фінансували під кодовою назвою "Aurora", обрали як новий бомбардувальник.

Оснащений здатністю виконувати всевисотні ударні місії з великою дальністю польоту, Spirit може протягом кількох годин долетіти практично до будь-якої точки світу. Горезвісна конструкція летючого крила робить бомбардувальник невиявним практично для всіх видів радарів — принаймні на той момент. Низька помітність бомбардувальника зумовлена поєднанням мінімізації електромагнітних, акустичних, інфрачервоних, візуальних і радіолокаційних ознак. Потужність озброєння в поєднанні з таким рівнем скритності бомбардувальника надає Spirit легендарного статусу. B-2 може нести понад 18 тонн озброєння у двох окремих збройових відсіках, розташованих у центрі літака. Будучи стелс-бомбардувальником, B-2 доставляє як звичайну, так і ядерну зброю, а також безліч інших боєприпасів.

Бомбардувальник B-2 Spirit Фото: USAF

Протягом усього терміну служби Spirit проявив себе в умовах різних загроз. Від війни в Косово в 1999 році до війни з тероризмом і Лівією в 2011 році, ці бомбардувальники відмінно себе зарекомендували. Незважаючи на почесну історію служби "Спірита", ВПС знімають його з озброєння більш ніж на десять років раніше, ніж планувалося, щоб зосередити свої зусилля на платформі наступного покоління B-21 Raider. Очікується, що Raider слугуватиме як стелс-пункт управління бойовими операціями ВПС і збирач розвідувальної інформації.

Сполученим Штатам, безумовно, потрібен бомбардувальник нового покоління, щоб протистояти паралельно розроблюваним програмам Росії та Китаю. Однак початкових планів ВПС зі створення всього сотні таких бомбардувальників уже явно недостатньо. Аналітики закликають відомство збільшити парк щонайменше до 150–200 одиниць, щоб зберегти перевагу в суперництві з противниками Сполучених Штатів.

Про автора

Майя Карлін — авторка статей про національну безпеку в The National Interest, аналітикиня Центру безпекової політики та колишня наукова співробітниця імені Анни Соболь-Леві в IDC Герцлія в Ізраїлі. Її статті публікуються в багатьох виданнях, включно із The National Interest, Jerusalem Post і Times of Israel. Ви можете стежити за нею у Twitter: @MayaCarlin.