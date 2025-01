Найдет и уничтожит всех: стелс-бомбардировщик B-2 Spirit

Предшественник новейшего B-21 летает уже более 40 лет. Бомбардировщик B-2 Spirit проявил себя в различных условия — от войны в Косово, до антитеррористической операции в Ливии.

Фокус перевел статью Майи Карлин о стратегическом стелс-бомбардировщике B-2 Spirit, который является частью ядерной триады США.

Пока внимание прессы приковано к находящемуся в разработке стелс-бомбардировщику B-21, любители авиации и военные эксперты не забывают и о платформе, которую он должен заменить. B-2 Spirit летает в небе уже более четырех десятилетий, выполняя роль воздушного средства ядерного сдерживания американских вооруженных сил. Хотя в конечном итоге на смену этому самолету придут технологии нового поколения, Spirit остается важнейшим средством обеспечения превосходства Америки в воздухе над своими противниками.

Обзор бомбардировщика B-2 Spirit

Вплоть до начала холодной войны ВВС США рассчитывали исключительно на стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Однако к середине 1970-х годов инженеры открыли совершенно новый метод уклонения от ракет и перехватчиков: стелс. Америка переключилась на эту новую технологию как раз в тот момент, когда Советы разрабатывали более совершенные высокоскоростные перехватчики и ракеты класса "земля-воздух". Чтобы противостоять новым возможностям СССР, Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) сотрудничало с американскими авиационными компаниями с целью выяснить, какое наибольшее радиолокационное сечение может иметь самолет, оставаясь незаметным для вражеских самолетов.

Характеристики и возможности бомбардировщика B-2 Spirit

Хотя компания Lockheed Martin к 1970-м годам уже выпускала самолеты A-12 и SR-71, обладающие стелс-характеристиками, ВВС в итоге остановились на проекте, предложенном конкурентом Lockheed, компанией Northrop Grumman. Проект компании Northrop под обозначением "Senior Ice", финансируемый под кодовым названием "Aurora", был выбран в качестве нового бомбардировщика.

Оснащенный способностью выполнять всевысотные ударные миссии с большой дальностью полета, Spirit может в течение нескольких часов долететь практически до любой точки мира. Пресловутая конструкция летающего крыла делает бомбардировщик необнаруживаемым практически для всех видов радаров — по крайней мере на тот момент. Низкая заметность бомбардировщика обусловлена сочетанием минимизации электромагнитных, акустических, инфракрасных, визуальных и радиолокационных признаков. Мощность вооружения в сочетании с таким уровнем скрытности бомбардировщика придает Spirit легендарный статус. B-2 может нести более 18 тонн вооружения в двух отдельных оружейных отсеках, расположенных в центре самолета. Будучи стелс-бомбардировщиком, B-2 доставляет как обычное, так и ядерное оружие, а также множество других боеприпасов.

На протяжении всего срока службы Spirit проявил себя в условиях различных угроз. От войны в Косово в 1999 году до войны с терроризмом и Ливией в 2011 году, эти бомбардировщики отлично себя зарекомендовали. Несмотря на почетную историю службы "Спирита", ВВС снимают его с вооружения более чем на десять лет раньше, чем планировалось, чтобы сосредоточить свои усилия на платформе следующего поколения B-21 Raider. Ожидается, что Raider будет служить в качестве стелс-пункта управления боевыми операциями ВВС и сборщика разведывательной информации.

Соединенным Штатам, безусловно, нужен бомбардировщик нового поколения, чтобы противостоять параллельно разрабатываемым программам России и Китая. Однако изначальных планов ВВС по созданию всего сотни таких бомбардировщиков уже явно недостаточно. Аналитики призывают ведомство увеличить парк как минимум до 150–200 единиц, чтобы сохранить преимущество в соперничестве с противниками Соединенных Штатов.

