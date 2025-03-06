Поздравления, сэр: адмирал ВМС США совершил тысячную посадку на авианосец

Совершив посадку на авианосец, контр-адмирал Майкл Восье стал новым членом "Клуба грандов" ВМС США.

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Офицеры-флагманы ВМС США обычно возглавляют авианосные ударные группы, амфибийные и оперативные группы. Эти люди стоят на мостике военного корабля, командуя важнейшими операциями, и, как правило, прибывают на судно на адмиральском катере.

Но в начале месяца все изменилось: контр-адмирал Майкл Восье, командующий авианосной ударной группой ONE, приземлился на полетную палубу атомного суперкорабля ВМС США класса Nimitz USS Carl Vinson (CVN-70) на самолете Boeing F/A-18E Super Hornet. На самом деле Восье уже находился на борту, но принял участие в вылете, в завершение которого он совершил свою тысячную посадку на полетную палубу.

Он управлял одним из "Супер Хорнетов", приписанных к "Стингерам" 113-й эскадрильи ударных истребителей (VFA-113), которая входила в состав авиакрыла, базировавшегося на корабле USS Carl Vinson.

Знаменательное событие произошло во время недавно завершившихся совместных учений Pacific Steller 2025 в Филиппинском море, где CVN-70 принял участие в совместном мероприятии (MLD) вместе с флагманским кораблем французских ВМС Charles de Gaulle и кораблем японских Морских сил самообороны (JMSDF) JS Kaga. Об этом говорится в статье американского журналиста Питера Сучиу, которую перевел Фокус.

Новичок в "Клубе грандов"

Совершив посадку, Восье стал новым членом "Клуба грандов" ВМС США, в который входят около 400 летчиков, совершивших тысячу посадок с аэрофинишером на авианосец. Он достиг этого показателя 16 февраля 2025 года – к этому он шел около 30 лет.

Уроженец Сиукс-Фолс, Южная Дакота, и выпускник Университета Нотр-Дам, Восье "поступил на летную подготовку и был назначен военно-морским авиатором в 1995 году", как говорится в его официальной биографии.

Авианосец USS Nimitz

Он служил на кораблях USS Nimitz (CVN-68), USS John C. Stennis (CVN-74), USS Ronald Reagan (CVN-76), был командиром VFA-15 "Valions" на корабле USS Theodore Roosevelt (CVN-71) и позже USS George H.W. Bush (CVN-77), а также командиром 5-го авианосного крыла (CVW-5) на борту CVN 75. Восье также служил инструктором и офицером по подготовке в Школе истребительного вооружения ВМС (TOPGUN) в Центре военно-морских операций и воздушной войны.

Контр-адмирал Восье принял командование CSG-1 в июне прошлого года.

Тысяча посадок – достижение для избранных!

Хотя показателя в тысячу посадок достигли 400 летчиков, стоит помнить, что это число является суммарным показателем за весь период существования американской морской авиации, насчитывающий более ста лет!

"Военно-морская авиация родилась в 1911 году, что само по себе довольно примечательно: братья Райт совершили полет в 1903 году, а менее чем через восемь лет какие-то клоуны уже пробовали сделать это с лодки", – рассказал в интервью Task & Purpose Стерлинг Гиллиам, капитан ВМС в отставке, совершивший более 1300 посадок и возглавляющий Национальный музей военно-морской авиации в Пенсаколе, штат Флорида.

"Но с 1911 года менее 600 человек – менее 400 летчиков и 200 [летных офицеров] – продержались на службе, прожили достаточно долго и были достаточно хороши, чтобы совершить тысячу посадок. Если использовать спортивную метафору, то это все равно что сделать 3000 хитов в бейсболе", – добавил Стерлинг.

Посадку с аэрофинишером совершить еще сложнее.

Для этого нужно посадить самолет на полетную палубу, зацепив хвостовым крюком стальной трос. Даже если все пройдет идеально, самолет и летчик почувствуют резкий удар. Для кого-то было бы безумием провернуть такое даже один раз, но Восье вошел в число людей, совершивших это тысячу раз!

Истребители F/A-18 Фото: US DoD

Некоторые повторяли эту процедуру еще больше раз. По данным Task & Purpose, действующим рекордсменом является капитан Джон "Лайтс" Линхаутс, на счету которого более 1645 посадок с аэрофинишерами. Но даже ему придется летать еще довольно долго, чтобы побить рекорд британского летчика капитана Эрика Мелроуза "Винкла" Брауна, который к моменту выхода на пенсию в 1970-х годах совершил более 2400 посадок с аэрофинишерами. Большинство посадок на авианосец Браун совершил во время службы в Королевском флоте во время Второй мировой войны.

Вице-адмирал ВМС США Тед Картер (в отставке) ближе всех подошел к рекорду Брауна: за 38-летнюю карьеру он приземлился с аэрофинишерами 2016 раз. Картер также известен тем, что совершил посадку на 19 различных палубных авианосцев, включая все 10 кораблей класса Nimitz.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].