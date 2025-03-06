Вітання, сер: адмірал ВМС США здійснив тисячну посадку на авіаносець

Здійснивши посадку на авіаносець, контр-адмірал Майкл Восьє став новим членом "Клубу грандів" ВМС США.

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Офіцери-флагмани ВМС США зазвичай очолюють авіаносні ударні групи, амфібійні та оперативні групи. Ці люди стоять на містку військового корабля, командуючи найважливішими операціями, і, як правило, прибувають на судно на адміральському катері.

Але на початку місяця все змінилося: контр-адмірал Майкл Восьє, командувач авіаносної ударної групи ONE, приземлився на польотну палубу атомного суперкорабля ВМС США класу Nimitz USS Carl Vinson (CVN-70) на літаку Boeing F/A-18E Super Hornet. Насправді Восьє вже перебував на борту, але взяв участь у вильоті, на завершення якого він здійснив свою тисячну посадку на польотну палубу.

Він керував одним із "Супер Хорнетів", приписаних до "Стінгерів" 113-ї ескадрильї ударних винищувачів (VFA-113), яка входила до складу авіакрила, що базувався на кораблі USS Carl Vinson.

Знаменна подія сталася під час спільних навчань Pacific Steller 2025, які нещодавно завершилися у Філіппінському морі, де CVN-70 взяв участь у спільному заході (MLD) разом із флагманським кораблем французьких ВМС Charles de Gaulle і кораблем японських Морських сил самооборони (JMSDF) JS Kaga. Про це йдеться у статті американського журналіста Пітера Сучіу, яку переклав Фокус.

Новачок у "Клубі грандів"

Здійснивши посадку, Восьє став новим членом "Клубу грандів" ВМС США, до якого входять близько 400 льотчиків, які здійснили тисячу посадок з аерофінішером на авіаносець. Він досяг цього показника 16 лютого 2025 року — до цього він ішов близько 30 років.

Уродженець Сіукс-Фолс, Південна Дакота, і випускник Університету Нотр-Дам, Восьє "вступив на льотну підготовку і був призначений військово-морським авіатором 1995 року", як ідеться в його офіційній біографії.

Авіаносець USS Nimitz

Він служив на кораблях USS Nimitz (CVN-68), USS John C. Stennis (CVN-74), USS Ronald Reagan (CVN-76), був командиром VFA-15 "Valions" на кораблі USS Theodore Roosevelt (CVN-71) і пізніше USS George H.W. Bush (CVN-77), а також командиром 5-го авіаносного крила (CVW-5) на борту CVN 75. Восьме також служив інструктором і офіцером з підготовки в Школі винищувального озброєння ВМС (TOPGUN) у Центрі військово-морських операцій і повітряної війни.

Контр-адмірал Восьє прийняв командування CSG-1 у червні минулого року.

Тисяча посадок — досягнення для обраних!

Хоча показника в тисячу посадок досягли 400 льотчиків, варто пам'ятати, що це число є сумарним показником за весь період існування американської морської авіації, що налічує понад сто років!

"Військово-морська авіація народилася 1911 року, що само по собі досить примітно: брати Райт здійснили політ 1903 року, а менш ніж за вісім років якісь клоуни вже намагалися зробити це з човна", — розповів в інтерв'ю Task & Purpose Стерлінг Гілліам, капітан ВМС у відставці, що здійснив понад 1300 посадок, і який очолює Національний музей військово-морської авіації в Пенсаколі, штат Флорида.

"Але з 1911 року менше ніж 600 осіб — менше ніж 400 льотчиків і 200 [льотних офіцерів] — протрималися на службі, прожили досить довго і були досить хорошими, щоб здійснити тисячу посадок. Якщо використовувати спортивну метафору, то це все одно що зробити 3000 хітів у бейсболі", — додав Стерлінг.

Посадку з аерофінішером здійснити ще складніше.

Для цього потрібно посадити літак на польотну палубу, зачепивши хвостовим гаком сталевий трос. Навіть якщо все пройде ідеально, літак і льотчик відчують різкий удар. Для когось було б божевіллям провернути таке навіть один раз, але Восьме увійшов до числа людей, які зробили це тисячу разів!

Винищувачі F/A-18 Фото: US DoD

Деякі повторювали цю процедуру ще більше разів. За даними Task & Purpose, чинним рекордсменом є капітан Джон "Лайтс" Лінхаутс, на рахунку якого понад 1645 посадок з аерофінішерами. Але навіть йому доведеться літати ще досить довго, щоб побити рекорд британського льотчика капітана Еріка Мелроуза "Вінкла" Брауна, який до моменту виходу на пенсію в 1970-х роках здійснив понад 2400 посадок з аерофінішерами. Більшість посадок на авіаносець Браун здійснив під час служби в Королівському флоті під час Другої світової війни.

Віце-адмірал ВМС США Тед Картер (у відставці) ближче за всіх підійшов до рекорду Брауна: за 38-річну кар'єру він приземлився з аерофінішерами 2016 разів. Картер також відомий тим, що здійснив посадку на 19 різних палубних авіаносців, включно з усіма 10 кораблями класу Nimitz.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику і міжнародні відносини. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].