Мастера сражений в небе: познакомьтесь с пятеркой летчиков-асов войны во Вьетнаме

Чтобы стать летчиком-асом в воздушных силах США нужно поразить не менее пяти целей. Как оказалось американские боевые пилоты последний раз сбивали хотя бы одну воздушную цель еще в 1999 году.

Чтобы стать летчиком-асом, нужно совершить пять сбитий в воздухе. Есть нечто поэтическое в том, что столь высокого статуса добились пять американских летчиков, участвовавших в войне во Вьетнаме.

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС США Кристиана Д. Орра о пяти выдающихся летчиках периода войны во Вьетнаме.

Как я уже отмечал в своем недавнем рассказе о кончине 101-летнего полковника ВВС США в отставке Перри Дала, американские асы истребительной авиации – то есть боевые летчики, уничтожившие в воздушном бою пять и более самолетов противника, – становятся вымирающим видом.

Отчасти это объясняется тем, что вооруженные силы США не получали воздушных асов со времен войны во Вьетнаме, с момента окончания которой в апреле этого года будет 50 лет. Да, во время войны в Персидском заливе в 1991 году (операция "Буря в пустыне") союзники США добились соотношения сбитий в воздухе 40:1, но летчики истребителей коалиционных сил слишком сильно "распределили достижения", чтобы позволить какому-то отдельному спортсмену-истребителю получить статус аса. А последней войной, в которой американские боевые летчики совершили хоть одно воздушное сбитие (по крайней мере, против пилотируемых самолетов противника), стала операция Allied Force – кампания в Косово в 1999 году.

Заметка о статистике подсчета сбитий во Вьетнамской войне

Прежде чем мы углубимся в изучение личных биографий американских воздушных асов, необходимо сделать замечание о методах подсчета количества сбитий во время воздушной войны во Вьетнаме: все эти американские асы летали в составе экипажей из двух человек на самолетах F-4 Phantom II, что связано с появлением ракет класса "воздух-воздух" вместо орудий (пулеметов или пушек) в качестве основного оружия воздушного боя. Оба члена экипажа получали по одному сбитию за каждый самолет Вьетнамских народных ВВС (то есть коммунистических ВВС Северного Вьетнама).

Поэтому число американских асов во Вьетнаме превышает реальное количество сбитых ими самолетов – статистическая странность, которая поначалу может показаться кому-то непонятной. Например, во время Второй мировой войны два летчика-истребителя стреляли по одному врагу и в итоге получали по половинке сбитого самолета.

Если говорить более подробно, то экипажи "Фантомов" состояли из пилота и офицера по радиолокационному перехвату (RIO) в ВМС США или офицера по системам вооружения (WSO; прозвище "Wizzo" или GIB [Guy In Back, то есть человек в черном]) в ВВС США. Таким образом, список американских асов состоит из одного летчика ВВС США, одного летчика ВМС США ("летчик морской авиации", используя их официальный термин), двух "людей в черном" и одного RIO.

Капитан (позже подполковник) Джеффри С. "Клык" Файнштейн, ВСО ВВС США

"Итак, последние станут первыми, а первые – последними", – гласит цитата из Писания, и поэтому мы начнем с признания заслуг последнего из пяти американских воздушных воинов, ставших асами во время войны во Вьетнаме. На сегодняшний день он является последним авиатором, достигшим статуса аса в вооруженных силах США. "Клык" Файнштейн, родившийся 29 января 1945 года, один из людей в черном в этом списке, сбил пять истребителей МиГ-21 в период с апреля по октябрь 1972 года; за последнее сбитие он был награжден Крестом ВВС.

Джеффри "Клык" Файнштейн Фото: wiki

Лейтенант (впоследствии командир и конгрессмен) Рэндалл Гарольд "Дюк" Каннингем, летчик ВМС США, и лейтенант (впоследствии CDR) Уильям Патрик "Вилли Айриш" Дрисколл, ВМС США, офицер по радиоперехвату

Единственные двое военнослужащих ВМС в этом списке, "Дюк" Каннингем (родился 8 декабря 1941 года – да, на следующий день после Перл-Харбора) и "Вилли Айриш" Дрисколл (родился 5 марта 1947 года), были настоящим звездным дуэтом среди воздушных асов США, поскольку все пять их сбитий – один МиГ-21 и четыре МиГ-17 – были совершены в одном тандеме (в отличие от воинов ВВС США, которые распределили свои сбития между разными парами). Особенно примечательным был их эпический подвиг 10 мая 1972 года, когда они уничтожили три МиГа-17 за один день. И "Дюк", и "Вилли Айриш" были награждены Крестом ВМС за это триумфальное достижение.

Рэндалл Каннингем (на фото второй слева) Фото: wiki

Капитан (впоследствии полковник) Чарльз Барбин ДеБеллвью, ВСО ВВС США

Перефразируя певицу Ванессу Уильямс, можно сказать, что лучшее мы приберегли напоследок. Под "лучшим" в данном случае подразумевается самый результативный американский ас времен Вьетнамской войны: Чак ДеБеллвью, родившийся 15 августа 1945 года, вошел в историю как "убийца МиГов", одержав в общей сложности шесть воздушных побед: четыре МиГ-21 и два МиГ-19 (по классификации НАТО – "Фермер"). Два "Фермера", оба из которых были сбиты 9 сентября 1972 года в тандеме с капитаном Джоном А. Мэдденом-младшим (не путать с покойным великим бывшим тренером НФЛ) с использованием инфракрасных ракет AIM-9 Sidewinder, стали венцом его списка сбитий.

Чак, как и два других аса ВВС в этом списке, получил в 1972 году Трофей Маккея, награду Ветеранов иностранных войн вооруженных сил и приз имени Юджина М. Цукерта.

Чарльз Барбин ДеБеллвью Фото: wiki

Капитан (впоследствии бригадный генерал) Ричард Стивен "Рич" Ричи, летчик ВВС США

Возвращаясь к понятию "последние станут первыми, а первые – последними", мы завершаем эту историю рассказом о первом асе ВВС США в войне, не говоря уже о единственном асе ВВС. "Рич" Ричи (родился 25 июня 1942 года) сбил в общей сложности пять МиГ-21; примечательно, что два из них были сбиты всего за две минуты – подвиг, совершенный 8 июля 1972 года, когда "Рич" летел с вышеупомянутым Чарльзом Д. Беллвью.

Ричи также является единственным американским асом Вьетнама, получившим звание генерал-офицера (эквивалент звания флаг-офицера в ВМС США).

Ричард Стивен Ричи Фото: Открытые источники

Ричард Ричи и Чарльз ДеБелвью готовятся к вылету Фото: Архивное фото

Об авторе

Кристиан Д. Орр – бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.