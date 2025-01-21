Бомбардировщик A-6 Intruder: главный союзник американцев во Вьетнаме

Машина стала визитной карточкой наступательных возможностей ВМС и Корпуса морской пехоты. A-6 мог выполнять взлеты и посадки с короткой полосы, осуществлять дальние перехваты и оказывать ближнюю воздушную поддержку.

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A-6 создавался не для того, чтобы ставить рекорды скорости или высоты, и даже не для того, чтобы быть сколько-нибудь выдающимся в этих отношениях. Цель создания A-6 — доставка боеприпасов к цели в любых погодных условиях.

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса о всепогодном штурмовике ВВС США A-6 Intruder.

Grumman A-6 Intruder стал первым всепогодным штурмовиком, служившим в ВМС и Корпусе морской пехоты США. Впервые представленный в 1963 году, A-6 казался гадким утенком: это был дозвуковой самолет с округлыми формами в то время, когда аэрокосмические разработки сосредоточились на сверхзвуковых, остроносых моделях, таких как Century Series и X-15. Но то, чего A-6 не хватало в скорости или эстетике, он компенсировал способностью нести впечатляющие 9 тонн боеприпасов, невзирая на погоду.

Всепогодный самолет

Прослуживший 36 лет, A-6 стал визитной карточкой наступательных возможностей ВМС и Корпуса морской пехоты. Этот самолет был создан по запросу Бюро аэронавтики на всепогодный штурмовик, который мог бы, во-первых, выполнять взлеты и посадки с короткой полосы, во-вторых, осуществлять дальние перехваты и, в-третьих, оказывать ближнюю воздушную поддержку. A-6 стал решением этих задач. Ожидалось, что A-6 заменит устаревший винтовой самолет A-1 Skyraider, но на самом деле A-6 сосуществовал с A-1 до 1973 года, после чего A-1 был окончательно снят с вооружения. A-6 действительно превосходил A-1 (планер которого послужил основой для A-10 Warthog). В то время как A-1 был предназначен только для эксплуатации в хорошую погоду, A-6 был способен работать в любую погоду — во многом благодаря турбинному двигателю.

A-6 Intruder во время Вьетнамской войны Фото: wiki

Построенный компанией Grumman (позже она создаст лунный модуль, в котором астронавты Apollo совершили посадку на поверхность Луны), A-6 отличался необычной конфигурацией кабины: летчик и бомбардир/штурман сидели рядом, а не в ряд. Летчик располагался в левом кресле, а бомбардир/штурман — в правом, расположенном немного позади летчика, чтобы обеспечить ему беспрепятственный обзор.

Еще более облегчало всепогодные операции включение в конструкцию самолета новой для того времени технологии — индикатора вертикального обзора (VDI), который показывал летчикам синтезированную проекцию ландшафта внизу; VDI значительно облегчал навигацию по сложной местности в условиях плохой видимости.

Обыкновенный бомбардировщик?

По своей сути A-6 был небольшим бомбардировщиком. Не способный преодолеть звуковой барьер, A-6 развивал максимальную скорость всего 1000 км/час, что не намного быстрее коммерческого авиалайнера, скорость набора высоты составляла всего 2322 метра в минуту, а эксплуатационный потолок — 12,9 км. Для сравнения, F-4 Phantom, разработанный примерно в то же время, что и A-6, имел скорость набора высоты 12,5 км в минуту и максимальную высоту около 18 км.

Самолет A-6 Intruder Фото: airliners

A-6 создавался не для того, чтобы ставить рекорды скорости или высоты, и даже не для того, чтобы быть сколько-нибудь выдающимся в этих отношениях. Цель создания A-6 — доставка боеприпасов в любых погодных условиях. И в том, что касается доставки боеприпасов, A-6 был великолепен. Оснащенный пятью узлами подвески, A-6 мог нести 9 тонн полезной нагрузки. Огромная полезная нагрузка самолета дала ВМС и морской пехоте надежного союзника во время войны во Вьетнаме.

Об авторе

Харрисон Касс — журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.