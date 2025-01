Новый рубеж для будущего бомбардировщика B-52J Stratofortress

Американские ВВС явно не готовы отправлять свой легендарный бомбардировщик на пенсию. Об этом говорит тот факт, что B-52 получит новые двигатели F130, которые уже прошли критический анализ конструкции.

Когда новый вариант Stratofortress официально поступит на вооружение, он будет оснащен самыми современными радарами, новой внутренней проводкой, пилонами двигателей, цифровой магистралью, а также расширенными возможностями связи и навигации.

Фокус перевел статью Майи Карлин о новейшей модификации бомбардировщика B-52 — B-52J.

Новейший вариант бомбардировщика B-52 ВВС США только что достиг очередной вехи. По данным ВВС, двигатели F130 для этого бомбардировщика прошли критический анализ конструкции. Ожидается, что эти двигатели сыграют решающую роль в превращении самолета в B-52J. Хотя сама программа по-прежнему отстает от графика примерно на три года, по крайней мере, в вопросе двигателей для бомбардировщика достигнут определенный прогресс. ВВС сотрудничают с компаниями Rolls-Royce и Boeing для разработки двигателя F130, представляющего собой лишь одну из многих модернизаций, которые планируется внедрить в B-52J.

Когда новый вариант Stratofortress официально поступит на вооружение, он будет оснащен самыми современными радарами, новой внутренней проводкой, пилонами двигателей, цифровой магистралью, а также расширенными возможностями связи и навигации. Но в последние годы работа над новым бомбардировщиком замедлялась из-за того, что ВВС "недооценили необходимый уровень финансирования" программы, говорится в июньском отчете Управления правительственной отчетности (GAO). B-52J — не единственная перспективная военная программа, столкнувшаяся с задержками и бюджетными ограничениями. От истребителей и эсминцев до подводных лодок и авианосцев — многие системы вооружений нового поколения имеют серьезные проблемы со сроками разработки.

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Фото: Pinterest

Обзор нового самолета Stratofortress

После того как новый B-52J официально поступит на вооружение ВВС, легендарная платформа Stratofortress гарантированно отметит свой столетний юбилей в воздухе. Этот дозвуковой самолет большой дальности был впервые представлен более семи десятилетий назад. Хотя длительный срок эксплуатации делает Stratofortress "старым" самолетом, ВВС явно не готовы выводить его на пенсию. Более того, предстоящая модернизация B-52J поможет Stratofortress сохранить преимущество перед своими более новыми аналогами.

В ходе капитального ремонта B-52J будет внедрено несколько ключевых модернизаций, самой значимой из которых, пожалуй, станут двигатели F130. Как сообщает журнал Air and Space Forces Magazine, "все самолеты B-52H, модифицированные с использованием новых коммерческих двигателей и связанных с ними подсистем, обозначаются как B-52J". Первые B-52 оснащались двигателями Pratt & Whitney TF33 времен холодной войны. Теперь ВВС будут устанавливать на B-52J новые двигатели F130 производства Rolls Royce в рамках программы по замене коммерческих двигателей.

Американский бомбардировщик B-52 Фото: Jetphotos

С точки зрения вооружения B-52J станет еще мощнее, чем предыдущие варианты. По данным Defense News, новый прототип будет оснащен "всем, начиная от гравитационных бомб, обеспечивающих "доступную массу", и заканчивая крылатыми ракетами для нанесения ударов вне зоны действия ПВО противника, высокоточными боеприпасами и узкоспециализированным, продвинутым оружием, таким как гиперзвук". Имеется в виду гиперзвуковая крылатая ракета (HACM), способная развивать скорость свыше 5 Махов (в несколько раз больше скорости звука), что делает ее сбитие практически невозможным для противника.

Несмотря на то, что концептуально B-52J представляется мощной машиной, бомбардировщику предстоит пройти этапы проектирования и испытаний, прежде чем он поступит на вооружение ВВС. Учитывая рост геополитической напряженности по всему миру, своевременность появления нового Stratofortress должна стать приоритетом.

Об авторе

Майя Карлин — автор статей о национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник имени Анны Соболь-Леви в IDC Герцлия в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.