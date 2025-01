Новий рубіж для майбутнього бомбардувальника B-52J Stratofortress

Американські ВПС явно не готові відправляти свій легендарний бомбардувальник на пенсію. Про це свідчить той факт, що B-52 отримає нові двигуни F130, які вже пройшли критичний аналіз конструкції.

Фокус переклав статтю Майї Карлін про новітню модифікацію бомбардувальника B-52 — B-52J.

Новітній варіант бомбардувальника B-52 ВПС США щойно досяг чергової віхи. За даними ВПС, двигуни F130 для цього бомбардувальника пройшли критичний аналіз конструкції. Очікується, що ці двигуни відіграють вирішальну роль у перетворенні літака на B-52J. Хоча сама програма, як і раніше, відстає від графіка приблизно на три роки, принаймні в питанні двигунів для бомбардувальника досягнуто певного прогресу. ВПС співпрацюють з компаніями Rolls-Royce і Boeing для розроблення двигуна F130, що є лише однією з багатьох модернізацій, які планується впровадити в B-52J.

Коли новий варіант Stratofortress офіційно надійде на озброєння, він буде оснащений найсучаснішими радарами, новою внутрішньою проводкою, пілонами двигунів, цифровою магістраллю, а також розширеними можливостями зв'язку і навігації. Але останніми роками робота над новим бомбардувальником сповільнювалася через те, що ВПС "недооцінили необхідний рівень фінансування" програми, йдеться в червневому звіті Управління урядової звітності (GAO). B-52J — не єдина перспективна військова програма, що зіткнулася із затримками і бюджетними обмеженнями. Від винищувачів і есмінців до підводних човнів і авіаносців — багато систем озброєнь нового покоління мають серйозні проблеми з термінами розроблення.

Стратегічний бомбардувальник Boeing B-52H Фото: Pinterest

Огляд нового літака Stratofortress

Після того як новий B-52J офіційно надійде на озброєння ВПС, легендарна платформа Stratofortress гарантовано відзначить свій столітній ювілей у повітрі. Цей дозвуковий літак великої дальності було вперше представлено понад сім десятиліть тому. Хоча тривалий термін експлуатації робить Stratofortress "старим" літаком, ВПС явно не готові виводити його на пенсію. Ба більше, майбутня модернізація B-52J допоможе Stratofortress зберегти перевагу перед своїми новішими аналогами.

Під час капітального ремонту B-52J буде впроваджено кілька ключових модернізацій, найбільш значущою з яких, мабуть, стануть двигуни F130. Як повідомляє журнал Air and Space Forces Magazine, "всі літаки B-52H, модифіковані з використанням нових комерційних двигунів і пов'язаних з ними підсистем, позначаються як B-52J". Перші B-52 оснащувалися двигунами Pratt & Whitney TF33 часів холодної війни. Тепер ВПС будуть встановлювати на B-52J нові двигуни F130 виробництва Rolls Royce в межах програми із заміни комерційних двигунів.

Американський бомбардувальник B-52 Фото: Jetphotos

З точки зору озброєння B-52J стане ще потужнішим, ніж попередні варіанти. За даними Defense News, новий прототип буде оснащений "усім, починаючи від гравітаційних бомб, що забезпечують "доступну масу", і закінчуючи крилатими ракетами для завдавання ударів поза зоною дії ППО противника, високоточними боєприпасами і вузькоспеціалізованою, просунутою зброєю, як-от гіперзвук". Мається на увазі гіперзвукова крилата ракета (HACM), здатна розвивати швидкість понад 5 Махів (у кілька разів більша за швидкість звуку), що робить її збиття практично неможливим для противника.

Незважаючи на те, що концептуально B-52J видається потужною машиною, бомбардувальник має пройти етапи проєктування і випробувань, перш ніж він надійде на озброєння ВПС. З огляду на зростання геополітичної напруженості в усьому світі, своєчасність появи нового Stratofortress має стати пріоритетом.

Майя Карлін — авторка статей про національну безпеку в The National Interest, аналітикиня Центру безпекової політики та колишня наукова співробітниця імені Анни Соболь-Леві в IDC Герцлія в Ізраїлі. Її статті публікуються в багатьох виданнях, включно із The National Interest, Jerusalem Post і Times of Israel. Ви можете стежити за нею у Twitter: @MayaCarlin.