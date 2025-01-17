Америці й не снилося: два нові китайські стелс-бомбардувальники

Перший літак — H-20 стане стратегічним стелс-бомбардувальником з дальністю польоту до 8000 км. А JH-XX, як очікується, буде бомбардувальником регіонального радіусу дії з елементами технологій винищувачів п'ятого покоління.

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B-2 Spirit випередив свій час: понад тридцять років потому жодна країна так і не змогла технологічно до нього наблизитися. Але Китай, як повідомляється, вже працює над цим — причому йдеться про два стелс-бомбардувальники одразу.

Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса про китайські стелс-бомбардувальники H-20 і JH-XX.

Повідомляється, що Китай розробляє два стелс-бомбардувальники: стратегічний H-20 і тактичний JH-XX. Якщо Китаю вдасться завершити обидва проєкти, наслідки для регіону будуть вельми значними, адже Китай отримає інструмент, яким досі володіли тільки американці.

Стелс-бомбардувальник

Досі лише одній країні вдалося розробити і ввести в експлуатацію стелс-бомбардувальник: це були Сполучені Штати з їхнім B-2 Spirit. Коли 1993 року B-2 взяли на озброєння, цей літак змінив правила гри. Раптово Сполучені Штати отримали можливість здійснювати непомітні польоти, перетинати лінії фронту і доставляти ядерні або звичайні боєприпаси. B-2 додав ще один рівень складності до ядерної тріади, яка складала стратегію ядерного стримування США.

Однак часи змінилися. Стелс-технології B-2 вже не вважаються передовими; поперечний переріз його радара (RCS) вже не так вражає. Системи ППО стали більш чутливими, що ставить під сумнів здатність B-2 діяти непоміченим. У зв'язку з цим ВПС працюють над оновленим стелс-бомбардувальником B-21, який, імовірно, матиме менший RCS.

Бомбардувальник B-21 Raider

Старий стелс-бомбардувальник все ще користується повагою: як-не-як, B-2 випередив свій час. Понад тридцять років потому жодна країна так і не змогла технологічно до нього наблизитися. Але Китай, як повідомляється, вже працює над цим — причому йдеться про два стелс-бомбардувальники одразу.

Ініціатива Китаю

Про китайську ініціативу зі створення стелс-бомбардувальника відомо небагато. Наявні відомості вкрай мізерні. Але вже відомо, що проєкт H-20 буде стратегічним, а JH-XX — тактичним. Що це означає? H-20 матиме більший бойовий радіус, можливо, до 8000 км, і буде оснащений передовими радіолокаційними системами, такими як активна електронна скануюча решітка (AESA). Таким чином, H-20 слугуватиме в тій самій якості, що і B-2, надаючи китайцям спосіб доставки ядерної зброї повітрям і зміцнюючи тим самим ядерну тріаду.

Китайські літаки JH-XX і J-36 Фото: Defense Express

JH-XX, як очікується, матиме схожі характеристики, але це буде менший бомбардувальник регіонального радіусу дії, який може містити технології винищувачів п'ятого покоління, тобто вектор тяги, об'єднання даних, мережевий зв'язок, крейсерський політ на надзвуку і внутрішній відсік для зброї. Це загалом і все, що відомо. Проте існування проєкту було підтверджено офіційними каналами; згідно з доповіддю Defense Intelligence Agency про військову міць Китаю за 2019 рік, "ВПС НВАК [Народно-визвольної армії] розробляють нові стелс-бомбардувальники середньої та великої дальності для завдання ударів по регіональних і глобальних цілях... стелс-технології продовжують відігравати ключову роль у розробці цих нових бомбардувальників, які, ймовірно, досягнуть початкового оперативного потенціалу не раніше 2025 року".

У звіті додається, що JH-XX "володітиме додатковими можливостями і повним спектром удосконалень порівняно з діючими бомбардувальниками, а в його конструкції буде використано багато технологій винищувачів п'ятого покоління". Це досить розпливчаста інформація, але головний висновок полягає в тому, що китайці працюють над створенням стелс-бомбардувальника, що цілком вкладається в межі ревізіоністських амбіцій Сі Цзіньпіна щодо зміцнення китайської військової переваги.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Здобув ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.