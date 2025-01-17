Америке и не снилось: два новых китайских стелс-бомбардировщика

Первый самолет — H-20 станет стратегическим стелс-бомбардировщиком с дальностью полета до 8000 км. А JH-XX, как ожидается, будет бомбардировщиком регионального радиуса действия с элементами технологий истребителей пятого поколения.

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B-2 Spirit опередил свое время: более тридцати лет спустя ни одна страна так и не смогла технологически к нему приблизиться. Но Китай, как сообщается, уже работает над этим – причем речь идет о двух стелс-бомбардировщиках сразу.

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса о китайских стелс-бомбардировщиках H-20 и JH-XX.

Сообщается, что Китай разрабатывает два стелс-бомбардировщика: стратегический H-20 и тактический JH-XX. Если Китаю удастся завершить оба проекта, последствия для региона будут весьма значительными, ведь Китай получит инструмент, которым до сих пор обладали только американцы.

Стелс-бомбардировщик

До сих пор только одной стране удалось разработать и ввести в эксплуатацию стелс-бомбардировщик: это были Соединенные Штаты с их B-2 Spirit. Когда в 1993 году B-2 взяли на вооружение, этот самолет изменил правила игры. Внезапно Соединенные Штаты получили возможность совершать незаметные полеты, пересекать линии фронта и доставлять ядерные или обычные боеприпасы. B-2 добавил еще один уровень сложности к ядерной триаде, которая составляла стратегию ядерного сдерживания США.

Однако времена изменились. Стелс-технологии B-2 уже не считаются передовыми; поперечное сечение его радара (RCS) уже не так впечатляет. Системы ПВО стали более чувствительными, что ставит под сомнение способность B-2 действовать незамеченным. В связи с этим ВВС работают над обновленным стелс-бомбардировщиком B-21, который, предположительно, будет обладать меньшим RCS.

Бомбардировщик B-21 Raider

Старый стелс-бомбардировщик все еще пользуется уважением: как-никак, B-2 опередил свое время. Более тридцати лет спустя ни одна страна так и не смогла технологически к нему приблизиться. Но Китай, как сообщается, уже работает над этим – причем речь идет о двух стелс-бомбардировщиках сразу.

Инициатива Китая

О китайской инициативе по созданию стелс-бомбардировщика известно немного. Имеющиеся сведения крайне скудны. Но уже известно, что проект H-20 будет стратегическим, а JH-XX – тактическим. Что это значит? H-20 будет иметь больший боевой радиус, возможно, до 8000 км, и будет оснащен передовыми радиолокационными системами, такими как активная электронная сканирующая решетка (AESA). Таким образом, H-20 будет служить в том же качестве, что и B-2, предоставляя китайцам способ доставки ядерного оружия по воздуху и укрепляя тем самым ядерную триаду.

Китайские самолеты JH-XX и J-36 Фото: Defense Express

JH-XX, как ожидается, будет иметь схожие характеристики, но это будет меньший бомбардировщик регионального радиуса действия, который может включать технологии истребителей пятого поколения, то есть вектор тяги, объединение данных, сетевую связь, крейсерский полет на сверхзвуке и внутренний отсек для оружия. Это в общем-то и все, что известно. Тем не менее, существование проекта было подтверждено по официальным каналам; согласно докладу Defense Intelligence Agency о военной мощи Китая за 2019 год, "ВВС НОАК [Народно-освободительной армии] разрабатывают новые стелс-бомбардировщики средней и большой дальности для нанесения ударов по региональным и глобальным целям… стелс-технологии продолжают играть ключевую роль в разработке этих новых бомбардировщиков, которые, вероятно, достигнут начального оперативного потенциала не ранее 2025 года".

В отчете добавляется, что JH-XX "будет обладать дополнительными возможностями и полным спектром усовершенствований по сравнению с действующими бомбардировщиками, а в его конструкции будут использованы многие технологии истребителей пятого поколения". Это довольно расплывчатая информация, но главный вывод заключается в том, что китайцы работают над созданием стелс-бомбардировщика, что вполне укладывается в рамки ревизионистских амбиций Си Цзиньпина по укреплению китайского военного превосходства.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.