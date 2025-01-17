Торгував своєю дружиною в літаку: поліцейський судиться з однією з найбільших авіакомпаній США

Чоловік переконаний, що обвинувачення у торгівлі людьми пов'язані з його расовою приналежністю, адже він — афроамериканець. Пара вимагає чималої суми компенсації.

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Колишній поліцейський 63-річний Ентоні Вільямс розпочав судовий процес проти авіакомпанії American Airlines, стверджуючи, що його помилково звинуватили у торгівлі людьми, зокрема його молодою російською нареченою Катериною Шашолкою під час весільного польоту. Про це пише Daily Star.

Вільямс судиться з авіакомпанією за те, що він називає "огидним" звинуваченням, висунутим проти нього через расову дискримінацію, адже Ентоні є афроамериканцем.

Судові документи свідчать, що пара летіла з Фенікса до Маямі, коли один з пасажирів того рейсу припустив, що Вільямс займається торгівлею дружиною — злочином, за який можна потрапити до в'язниці на термін до 20 років.

У позові стверджується, що замість того, щоб допитати пару або розібратися з претензіями, екіпаж літака одразу повідомив про це копам.

Після прибуття в аеропорт закохані стверджують, що співробітники American Airlines вивели їх з літака і "помилково ув'язнили". За словами пари, це сталося через те, що пасажир, який припустив торгівлю людьми, був п'яним.

У юридичних документах зазначено, що пара була "змушена чекати, розгублена і збентежена, оскільки інші пасажири виходили з літака і проходили повз них".

У документах зазначається, що через цей інцидент подружжя страждало від "душевного болю і страждань, безсоння, параної, панічних атак, страху, тривоги, та збентеження".

Зараз Вільямс і Шашолка вимагають відшкодування завданих збитків на суму понад 75 000 доларів США від авіакомпанії, членів екіпажу та особи, яка першою повідомила про них. Вони стверджують, що це компенсація за расову дискримінацію, незаконне ув'язнення, навмисне заподіяння емоційних страждань і недбалість.

"Я колишній співробітник правоохоронних органів. Я наполегливо боровся зі злочинністю, і бути звинуваченим у скоєнні жахливого злочину — це незбагненно. Мене звинуватили в тому, що я торгував своєю дружиною через мою расу", — наголосив Вільямс.

Нагадаємо, парочку італійців, яка наїлась у ресторані й втекла, оголосили в розшук.

Фокус також писав про те, що жінка одразу після весілля захотіла анулювати шлюб.