Торговал своей женой в самолете: полицейский судится с одной из крупнейших авиакомпаний США

Мужчина убежден, что обвинения в торговле людьми связаны с его расовой принадлежностью, ведь он — афроамериканец. Пара требует немалую сумму компенсации.

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Бывший полицейский 63-летний Энтони Уильямс начал судебный процесс против авиакомпании American Airlines, утверждая, что его ошибочно обвинили в торговле людьми, в частности его молодой русской невестой Екатериной Шашолкой во время свадебного полета. Об этом пишет Daily Star.

Уильямс судится с авиакомпанией за то, что он называет "отвратительным" обвинением, выдвинутым против него из-за расовой дискриминации, ведь Энтони является афроамериканцем.

Судебные документы свидетельствуют, что пара летела из Феникса в Майами, когда один из пассажиров того рейса предположил, что Уильямс занимается торговлей женой — преступлением, за которое можно попасть в тюрьму на срок до 20 лет.

В иске утверждается, что вместо того, чтобы допросить пару или разобраться с претензиями, экипаж самолета сразу сообщил об этом копам.

По прибытии в аэропорт влюбленные утверждают, что сотрудники American Airlines вывели их из самолета и "по ошибке заключили в тюрьму". По словам пары, это произошло из-за того, что пассажир, который предположил торговлю людьми, был пьян.

В юридических документах указано, что пара была "вынуждена ждать, растерянная и смущенная, поскольку другие пассажиры выходили из самолета и проходили мимо них".

В документах отмечается, что из-за этого инцидента супруги страдали от "душевной боли и страданий, бессонницы, паранойи, панических атак, страха, тревоги и смущения".

Сейчас Уильямс и Шашолка требуют возмещения нанесенного ущерба на сумму более 75 000 долларов США от авиакомпании, членов экипажа и лица, которое первым сообщило о них. Они утверждают, что это компенсация за расовую дискриминацию, незаконное заключение, умышленное причинение эмоциональных страданий и халатность.

"Я бывший сотрудник правоохранительных органов. Я упорно боролся с преступностью, и быть обвиненным в совершении ужасного преступления — это непостижимо. Меня обвинили в том, что я торговал своей женой из-за моей расы", — подчеркнул Уильямс.

Напомним, парочку итальянцев, которая наелась в ресторане и сбежала, объявили в розыск.

Фокус также писал о том, что женщина сразу после свадьбы захотела аннулировать брак.