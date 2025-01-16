Женщина после свадьбы захотела аннулировать брак: что ей не понравилось в праздничной церемонии

На свадебной церемонии женщина думала, что праздник ненастоящий, однако через некоторое время муж ее ошарашил правдой.

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В Австралии женщина узнала, что фейковая свадьба, в которой она участвовала для продвижения социальных сетей, оказалась настоящей. Об этом ей стало известно, когда мужчина пытался использовать брак для получения постоянного вида на жительство, рассказывает ВВС.

По словам журналистов, мужчина и женщина познакомились на онлайн-платформе знакомств в сентябре 2023 года. Они оба жили в Мельбурне и начали регулярно видеться.

В декабре того же года мужчина сделал предложение и она согласилась. Через некоторое время они должны были посетить вечеринку, однако оказалось, что это "розыгрыш свадьбы для социальных сетей" для продвижения контента и монетизации страницы в Instagram.

Женщина поверила объяснениям, вместе с партнером они прошли свадебную церемонию и обменялись клятвами. По словам невесты, она была счастлива "подыгрывать", чтобы "это выглядело по-настоящему".

Через два месяца партнер попросил ее добавить его в качестве иждивенца в ее заявлении на постоянное место жительства в Австралии, поскольку они оба были иностранцами. Женщина ответила, что не может этого сделать, поскольку формально они не являются семьей. Тогда муж признался, что их свадебная церемония в Сиднее была настоящей.

Позже женщина позже нашла их свидетельство о браке, которое она не подписывала. Впоследствии суд отметил, что подпись на документе мало похожа на ее почерк.

В суде мужчина утверждал, что они оба согласились на это. По его словам, женщина согласилась выйти замуж. Однако судья постановил, что женщина "ошибалась относительно характера проведенной церемонии" и "не давала реального согласия на свое участие" в браке.

"Она считала, что играет. Она назвала это событие "розыгрышем". Для нее было вполне разумно во всем надеть на себя образ невесты на оспариваемой церемонии", — заявил он в решении о расторжении брака.

Напомним, что австралийка 33 года ест только фрукты. Также она в 58 лет пробегает по 50 км ежедневно.

Между тем пара из Канады смогла увидеть свои свадебные фотографии только через 56 лет после него. Им не хватило денег, чтобы вовремя заплатить за снимки фотографу.