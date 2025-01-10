Супруги увидели фотографии со своей свадьбы только через 56 лет: почему так долго ждали

На фотографии случайно наткнулась давняя подруга супругов, которая также была на свадьбе в 1968 году.

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Маргарет и Барри Шарман из Канады смогли увидеть свои свадебные фотографии только через 56 лет после него, потому что им не хватило денег, чтобы вовремя заплатить за снимки фотографу. Об этом пишет New York Post.

77-летняя Маргарет и 78-летний Барри поженились в 1968 году, однако им хватило денег только на оплату услуг фотографа, а на сами фотографии средств не было.

"Мы так и не смогли их забрать, потому что не было денег", — рассказала Маргарет.

Но давняя подруга Маргарет Сандра Фаринюк спустя десятки лет наткнулась на снимки в музее, где она работала. Фаринюк узнала себя на фотографии со свадебной вечеринки Шарманов и решила удивить пару.

"Это было очень трогательно для меня, что я смогла это сделать", — отметила Сандра.

Отретушировав фотографии, женщина отправила их супругам накануне Рождества. Когда Маргарет и Барри получили пакет, их переполняла радость от возможности оглянуться на день своей свадьбы.

Фото со свадьбы Шарманов в 1968 году Фото: CBC

В набор фотографий входила одна со свадебной вечеринки, одна с молодоженами и третья фотография, на которой невеста позировала сама.

"Я просто оглянулся назад и понял, какими молодыми мы были. Марго было 20, мне — 21. Мы прошли долгий путь, и у нас было замечательное время и замечательная жизнь", — подчеркнул Барри.

Маргарет заявила, что очень благодарна фотографу за то, что он сохранил эти снимки.

"Он просто ангел, что нашел время, чтобы сохранить их, а не выбросить. Каждый раз, когда я думаю об этом, я плачу", — подчеркнула Маргарет.

Напомним, подруга невесты попала в кадр свадебной фотосессии и стала фишкой всей программы.

Фокус также писал о том, как женщина распаковала свадебное платье бабушки спустя 64 года.