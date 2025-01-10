Подружжя побачило фотографії зі свого весілля лише через 56 років: чому так довго чекали

На фотографії випадково натрапила давня подруга подружжя, яка також була на весіллі у 1968 році.

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Маргарет і Баррі Шарман з Канади змогли побачити свої весільні фотографії лише через 56 років після нього, бо їм не вистачило грошей, аби вчасно заплатити за знімки фотографу. Про це пише New York Post.

77-річна Маргарет і 78-річний Баррі одружилися у 1968 році, проте їм вистачило грошей лише на оплату послуг фотографа, а на самі фотографії коштів не було.

"Ми так і не змогли їх забрати, бо не мали грошей", — розповіла Маргарет.

Але давня подруга Маргарет Сандра Фаринюк через десятки років натрапила на знімки в музеї, де вона працювала. Фаринюк впізнала себе на фотографії з весільної вечірки Шарманів і вирішила здивувати пару.

"Це було дуже зворушливо для мене, що я змогла це зробити", — зазначила Сандра.

Відретушувавши фотографії, жінка надіслала їх подружжю напередодні Різдва. Коли Маргарет і Баррі отримали пакунок, їх переповнювала радість від можливості озирнутися на день свого весілля.

Фото з весілля Шарманів 1968 року Фото: CBC

До набору фотографій входила одна з весільної вечірки, одна з молодятами і третя фотографія, на якій наречена позувала сама.

"Я просто озирнувся назад і зрозумів, якими молодими ми були. Марго було 20, мені – 21. Ми пройшли довгий шлях, і у нас був чудовий час і чудове життя", — підкреслив Баррі.

Маргарет заявила, що дуже вдячна фотографу за те, що він зберіг ці знімки.

"Він просто ангел, що знайшов час, щоб зберегти їх, а не викинути. Кожного разу, коли я думаю про це, я плачу", — наголосила Маргарет.

Нагадаємо, подруга нареченої потрапила у кадр весільної фотосесії й стала фішкою всієї програми.

Фокус також писав про те, як жінка розпакувала весільну сукню бабусі через 64 роки.