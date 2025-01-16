Жінка після весілля захотіла анулювати шлюб: що їй не сподобалось у святковій церемонії

На весільній церемонії жінка думала, що свято несправжнє, однак через деякий час чоловік її ошелешив правдою.

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В Австралії жінка дізналась, що фейкове весілля, в якому вона брала участь для просування соціальних мереж, виявилось справжнім. Про це їй стало відомо, коли чоловік намагався використати шлюб для отримання постійної посвідки, розповідає ВВС.

За словами журналістів, чоловік та жінка познайомились на онлайн-платформі знайомств у вересні 2023 року. Вони обидва мешкали в Мельбурні й почались регулярно бачитись.

В грудні того ж року чоловік зробив пропозицію і вона погодилась. Через деякий час вони мали відвідати вечірку, однак виявилось, що це "розіграш весілля для соціальних мереж" для просування контенту та монетизації сторінки в Instagram.

Жінка повірила поясненням, разом з партнером вони пройшли весільну церемонію та обмінялись клятвами. За словами нареченої, вона була щаслива "підігрувати", щоб "це виглядало по-справжньому".

Через два місяці партнер попросив її додати його як утриманця в її заяві на постійне місце проживання в Австралії, оскільки вони обидва були іноземцями. Жінка відповіла, що не може цього зробити, оскільки формально вони не є сім'єю. Тоді чоловік признався, що їх весільна церемонія в Сіднеї була справжньою.

Пізніше жінка пізніше знайшла їхнє свідоцтво про шлюб, яке вона не підписувала. Згодом суд зазначив, що підпис на документі мало схожий на її почерк.

В суді чоловік стверджував, що вони обоє погодилися на це. За його словами, жінка погодилась вийти заміж. Однак суддя ухвалив, що жінка "помилялася щодо характеру проведеної церемонії" та "не давала реальної згоди на свою участь" у шлюбі.

"Вона вважала, що грає. Вона назвала цю подію "розіграшем". Для неї було цілком розумно у всьому вдягнути на себе образ нареченої на церемонії, що оспорюється", — заявив він у рішенні про розірвання шлюбу.

Нагадаємо, що австралійка 33 роки їсть лише фрукти. Також вона у 58 років пробігає по 50 км щодня.

Тим часом пара з Канади змогла побачити свої весільні фотографії лише через 56 років після нього. Їм не вистачило грошей, аби вчасно заплатити за знімки фотографу.