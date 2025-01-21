Мать была в шоке: мужчина в самолете сделал вид, что не знает жену и двух своих детей (видео)

Кэрри наивно думала, что муж поможет ей справиться с двумя малышами в течение двух с половиной часов полета, но наушники с шумоподавлением работали бесперебойно.

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Родители четырех детей из графства Эссекс, что в Великобритании, попали в курьезную ситуацию во время перелета из отпуска домой. Двое их старших детей-подростков отправились отдельным рейсом, а младшие были с ними. Во время путешествия самолетом easyJet мать, которую зовут Керри, сидела в проходе в одном ряду с двумя маленькими детьми, а ее муж расположился напротив. Со стороны это выглядело так, будто он их не знает.

"Алгоритм easyJet сработал в его пользу. Честно говоря, любимый предложил мне поменяться местами, но я сказала "нет", потому что подумала, что потом они постоянно меня будут дергать", — объясняет Керри.

Распределение обязанностей

Женщина работает полный рабочий день, а ее муж ходит на работу в ночную смену. Несмотря на плотные графики, оба стараются разделить бытовые нагрузки поровну настолько, насколько это возможно.

"Все-таки у нас, как и у всех, есть разные взгляды на то, кто что делает. Недавно пошутила, что это 90/10, а муж рассмеялся и сказал: "Не может быть, ты делаешь намного больше!". Мы оба стараемся. Просто иногда по-разному видим баланс", — рассказала американка в интервью Newsweek.

Дети дебоширили в самолете Фото: TikTok

Кэрри наивно думала, что муж поможет ей справиться с двумя малышами в течение двух с половиной часов полета, но наушники с шумоподавлением работали бесперебойно.

Юмор в семье

В конце концов, мать записала курьезную сцену на видео, чтобы потом поделиться этим на своей странице в TikTok.

"Все было хорошо. Дети подружились с женщиной, которая сидела сзади. Они не спали во время полета, тогда мне было бы значительно легче, но лучше пусть отдохнут, когда вернемся домой", — добавила она.

Керри утверждает, что такие видео показывают "юмор в хаосе семейной жизни" и помогают другим матерям осознать, что на этом пути они не одиноки.

Напомним, ярая путешественница, которую зовут Лайна, была приятно удивлена, когда к ней в самолете подошел незнакомец и спросил, можно ли поменяться местами, чтобы сидеть рядом с любимой. Вежливая девушка с радостью согласилась. Как выяснилось, это было одно из самых удачных решений в ее жизни.

А вот Кэссиди Бонд перед рейсом из Бали в Австралию приняла таблетку успокоительного и была удивлена, когда проснулась и не обнаружила в самолете других пассажиров. Вокруг нее суетились стюардессы с испуганными глазами.