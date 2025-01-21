Мати була в шоці: чоловік у літаку вдав, що не знає жінку і двох своїх дітей (відео)

Керрі наївно очікувала, що чоловік допоможе їй впоратися з двома малюками протягом двох з половиною годин польоту, але навушники з шумозаглушенням працювали безперебійно.

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Батьки чотирьох дітей з графства Ессекс, що у Великій Британії, потрапили в курйозну ситуацію під час перельоту з відпустки додому. Двоє їхніх старших дітей-підлітків вирушили окремим рейсом, а молодші були з ними. Під час мандрівки літаком easyJet мати, яку звуть Керрі, сиділа у проході в одному ряду з двома маленькими дітьми, а її чоловік розташувався навпроти. З боку це виглядало так, ніби він їх не знає.

"Алгоритм easyJet спрацював на його користь. Чесно кажучи, коханий запропонував мені помінятися місцями, але я сказала "ні", бо подумала, що потім вони постійно мене смикатимуть", — пояснює Керрі.

Розподіл обов'язків

Жінка працює повний робочий день, а її чоловік ходить на роботу в нічну зміну. Попри щільні графіки, обоє намагаються розділити побутові навантаження порівно настільки, наскільки це можливо.

"Все-таки у нас, як і у всіх, є різні погляди на те, хто що робить. Нещодавно пожартувала, що це 90/10, а чоловік розсміявся і сказав: "Не може бути, ти робиш набагато більше!". Ми обидва стараємось. Просто іноді по-різному бачимо баланс", — розповіла американка в інтерв'ю Newsweek.

Діти бешкетували у літаку Фото: TikTok

Керрі наївно очікувала, що чоловік допоможе їй впоратися з двома малюками протягом двох з половиною годин польоту, але навушники з шумозаглушенням працювали безперебійно.

Гумор в родині

Зрештою, мати записала курйозну сцену на відео, аби потім поділитися цим на своїй сторінці у TikTok.

"Все було добре. Діти подружилися з жінкою, яка сиділа позаду. Вони не спали під час польоту, тоді мені було б значно легше, але краще хай відпочинуть, коли повернемося додому", — додала вона.

Керрі стверджує, що її відео показують "гумор у хаосі сімейного життя" і допомагають іншим матерям усвідомити, що на цьому шляху вони не самотні.

Нагадаємо, затята мандрівниця, яку звуть Лайна, була приємно здивованою, коли до неї у літаку підійшов незнайомець й запитав, чи можна помінятися місцями, щоб сидіти поруч з коханою. Ввічлива дівчина з радістю погодилась. Як з’ясувалось, це було одне з найвдаліших рішень у її житті.

А от Кессіді Бонд перед рейсом з Балі в Австралію прийняла таблетку заспокійливого й була здивована, коли прокинулася і не виявила в літаку інших пасажирів. Довкола неї метушились стюардеси з переляканими очима.