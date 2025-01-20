"Таке іноді буває": стюардеса показала дивну сцену на борту майже порожнього літака (фото)
Експерти з авіації пояснюють, що скасовувати такі рейси не можна, адже це порушує правила перевезення і не чесно стосовно пасажирів, які купили квитки.
Бортпровідниця опублікувала на Reddit фотографію майже порожнього пасажирського літака перед зльотом. Як виявилось, інколи навіть за відсутності клієнтів, члени екіпажу змушені вирушати в рейс. Це був один з таких випадків.
В описі до ролика зазначено: "Я стюардеса, сьогодні у нас був рейс з 13 пасажирами". На знімку можна побачити кількох пасажирів, що сидять дуже далеко один від одного.
Рейси-привиди
Дехто ставить питання: "Чому авіакомпанії просто не скасувати такий рейс?". Експерти з авіації пояснюють, що це не відповідає правилам перевезення і не чесно стосовно пасажирів, які купили квитки. Адже ніхто не винен в тому, що пасажирський потік на певні напрямки може бути низьким у конкретні дні.
Федеральне управління цивільної авіації (ФАУ) чітко регулює кількість злетів і посадок у США, видаючи авіакомпаніям певні "слоти" для складання своїх розкладів. Саме тому графіки та маршрути польотів не змінюють без дуже вагомої на те причини — випадки, коли не вдалось розпродати всі квитки на рейс, у цей перелік не входять.
"Заповнюваність рейсів залежить від часу, популярності маршруту і зовнішніх факторів, таких як стихійні лиха", — пояснює в інтерв'ю Newsweek Анрі Челхот, генеральний директор з бронювання авіаквитків.
До речі, попри описану в дописі на Reddit прикру ситуацію, за даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, попит на авіаперевезення у листопаді 2024 року зріс на 8,1% порівняно з аналогічним періодом у 2023-му.
Думки глядачів
- "Я навіть не знаю, як це можливо";
- "Таке іноді буває";
- "Просто цікаво, як щось подібне могло статися?;
- "Навіть не знав, що таке можливо"";
- "Це не дуже добре для авіакомпанії, але для пасажирів і стюардес — це прекрасний час";
- "Чесно кажучи, я здивований, що їх не перевели в перший клас".
Нагадаємо, затята мандрівниця, яку звуть Лайна, була приємно здивованою, коли до неї у літаку підійшов незнайомець й запитав, чи можна помінятися місцями, щоб сидіти поруч з коханою. Ввічлива дівчина з радістю погодилась. Як з’ясувалось, це було одне з найвдаліших рішень у її житті.
А от Кессіді Бонд перед рейсом з Балі в Австралію прийняла таблетку заспокійливого й була здивована, коли прокинулася і не виявила в літаку інших пасажирів. Довкола неї метушились стюардеси з переляканими очима.