"Такое иногда бывает": стюардесса показала странную сцену на борту почти пустого самолета (фото)

Эксперты по авиации объясняют, что отменять такие рейсы нельзя, ведь это нарушает правила перевозки и не честно по отношению к пассажирам, которые купили билеты.

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Бортпроводница опубликовала на Reddit фотографию почти пустого пассажирского самолета перед взлетом. Как оказалось, иногда даже при отсутствии клиентов, члены экипажа вынуждены отправляться в рейс. Это был один из таких случаев.

В описании к ролику указано: "Я стюардесса, сегодня у нас был рейс с 13 пассажирами". На снимке можно увидеть нескольких пассажиров, сидящих очень далеко друг от друга.

Рейсы-призраки

Некоторые задаются вопросом: "Почему авиакомпании просто не отменить такой рейс?". Эксперты по авиации объясняют, что это не соответствует правилам перевозки и не честно по отношению к пассажирам, которые купили билеты. Ведь никто не виноват в том, что пассажирский поток на определенные направления может быть низким в конкретные дни.

Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) четко регулирует количество взлетов и посадок в США, выдавая авиакомпаниям определенные "слоты" для составления своих расписаний. Именно поэтому графики и маршруты полетов не меняют без очень веской на то причины — случаи, когда не удалось распродать все билеты на рейс, в этот перечень не входят.

Стюардесса показала пустой салон самолета Фото: Reddit

"Заполняемость рейсов зависит от времени, популярности маршрута и внешних факторов, таких как стихийные бедствия", — объясняет в интервью Newsweek Анри Челхот, генеральный директор по бронированию авиабилетов.

Кстати, несмотря на описанную в посте на Reddit досадную ситуацию, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, спрос на авиаперевозки в ноябре 2024 года вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м.

Мнения зрителей

"Я даже не знаю, как это возможно";

"Такое иногда бывает";

"Просто интересно, как что-то подобное могло произойти?;

"Даже не знал, что такое возможно"";

"Это не очень хорошо для авиакомпании, но для пассажиров и стюардесс — это прекрасное время";

"Честно говоря, я удивлен, что их не перевели в первый класс".

Напомним, ярая путешественница, которую зовут Лайна, была приятно удивлена, когда к ней в самолете подошел незнакомец и спросил, можно ли поменяться местами, чтобы сидеть рядом с любимой. Вежливая девушка с радостью согласилась. Как выяснилось, это было одно из самых удачных решений в ее жизни.

А вот Кэссиди Бонд перед рейсом из Бали в Австралию приняла таблетку успокоительного и была удивлена, когда проснулась и не обнаружила в самолете других пассажиров. Вокруг нее суетились стюардессы с испуганными глазами.