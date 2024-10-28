Записываемся в очередь, чтобы ударить Storm Shadow: Игнат о работе тактической авиации ВСУ

Полковник авиации привел слова украинского летчика Су-24, который поделился деталями боевых будней. По его словам, запускать крылатые ракеты — это почетная миссия для пилотов, требующая высокой подготовки.

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Летчики тактической авиации Украины продолжают успешные боевые вылеты на фронтовых бомбардировщиках Су-24М, которые на летном жаргоне называют "чемоданами" за их способность переносить большие "подарки" для врага. О важной роли украинских летчиков рассказал 28 октября полковник Юрий Игнат, исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ.

Пилот Су-24М Виктор, выполняющий боевые задачи с момента начала полномасштабного вторжения, поделился некоторыми деталями своей службы. Перед каждым вылетом у него есть традиция — выпить кофе и закурить сигарету. Сейчас его экипаж и коллеги сфокусированы на применении западных высокоточных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, что требует высокой подготовки и точности выполнения.

Задача проста только на первый взгляд: выйти на рубеж пуска, запустить ракету и вернуться на оперативный аэродром. Но успех операции требует точного планирования, включая программирование ракеты и комплексную разведку, чтобы ракета поразила цель.

"Мы записываемся в очередь, чтобы пускать "крылатые". А чего удивляетесь, так и есть. Каждый хочет выполнить эту почетную миссию. Есть экипажи, есть самолеты, а вот ракет западных недостаточно… Ребята очень мотивированы и целеустремленные, поэтому и очередь! Когда надо идти на боевое, у нас нет вопросов: "А почему я…" У нас говорят: "А можно я…", — рассказал Виктор.

Фото: Facebook

Опасности воздушных операций

С первых месяцев полномасштабного вторжения украинские бомбардировщики прорывались через ПВО противника, нанося удары по живой силе и технике оккупантов. Виктор также выполнял опасные вылеты под Брянск, помогая ослабить наступательный потенциал противника.

Однако не все операции завершались удачно, пишет Игнат. В одном из боевых вылетов Виктору и его командиру пришлось катапультироваться, когда самолет был поврежден ракетой. Командир получил травмы, но Виктор после реабилитации вернулся к полетам. Однажды, на учебном Л-39, экипаж Виктора столкнулся с аварийной ситуацией из-за удара птицы — в результате катапультирование сработало только для одного пилота. Виктору удалось посадить самолет, хотя он потерял товарища.

Игнат подчеркнул, что боевой дух украинских летчиков остается высоким. Пилоты ждут возможностей для более дальних ударов, включая задачи на значительные расстояния. Полковник Евгений Булацик отметил, что многие из пилотов, включая Виктора, участвовали в операции по освобождению Змеиного, где они успешно уничтожили вражеские позиции.

Фото: Facebook

"За время нашего разговора Виктор выкурил больше привычной нормы. В его глазах видна боль, он выглядит уставшим. И даже не физически, учитывая почтенный возраст, а морально, как и все мы. Но в его голосе я услышал уверенность и решимость, веру и упорство, ненависть к врагу и отчаянное желание довести дело до конца, увидел воина-защитника, для которого Украина — не просто территория!" — написал в заключение Игнат.

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