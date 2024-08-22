Усложнили логистику: пилоты ВСУ разнесли две переправы россиян в Курской области (видео)

Мосты были атакованы управляемыми авиационными бомбами в 20-х числах августа 2024 года.

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В Курской области, где сейчас проводят спецоперацию Вооруженные силы Украины, россияне потеряли 2 мостовые переправы. Их уничтожили пилоты ВСУ в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

По его информации, мосты были атакованы в 20-х числах августа 2024 года.

"Летчики тактической авиации Воздушных Сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области", — написал командующий.

В подтверждение своих слов он добавил видео с результатом боевой работы авиации. Мостовые переправы были уничтожены управляемыми авиабомбами.

Напомним, что 22 августа сообщалось, что украинские войска разрушили все 3 имеющиеся мосты через реку Сейм. В результате чего около 3 000 солдат РФ оказались в ловушке. Украина признала, что использовала HIMARS в Курской области.

Также Силы обороны уничтожили понтонные переправы, которые возвели россияне. OSINT-расследователи установили координаты понтонов. Понтоны и инженерные машины стояли на реке Сейм неподалеку от ранее взорванных мостов.