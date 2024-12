Вертолет Black Hawk: взлеты и падения "Черного ястреба"

После Второй мировой войны боевые вертолеты приобретали все большее значение для военных операций США по всему миру. А с завершением Вьетнамской войны перед армией США стал вопрос о создании нового вертолета для замены Huey.

Black Hawk, впервые поднявшийся в воздух в 1970-х годах, сыграл ключевую роль в многочисленных военных операциях, от боевых до гуманитарных, доказав свою адаптивность и эффективность в различных условиях и обстановке.

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о легендарном американском вертолете UH-60 Black Hawk.

Вертолет UH-60 Black Hawk, разработанный компанией Sikorsky Aircraft, стал легендой американской военной авиации. Вертолет известен своей универсальностью, долговечностью и разнообразием применений. Он настолько популярен во всем мире, что Китайская Народная Республика (КНР) скопировала его для своих вооруженных сил (эта машина под названием Harbin Z-20 впервые поднялась в воздух в 2013 году). Black Hawk, появившийся еще в 1970-х годах, сыграл ключевую роль в многочисленных военных операциях, от боевых до гуманитарных, доказав свою адаптивность и эффективность в различных условиях и обстановке.

Вертолеты стали неотъемлемой частью военных операций современных США.

Американский вертолет UH-60 Black Hawk Фото: Открытые источники

Начиная с Корейской войны, первые вертолеты все чаще использовались для выполнения различных задач. Эти системы дают военным превосходную воздушную мощь, но они способны летать медленнее и, в отличие от самолетов, не нуждаются во взлетных полосах для взлета и посадки. К началу войны во Вьетнаме вертолет Bell UH-1 Iroquois (Huey) стал основной платформой проецирования силы армии и Корпуса морской пехоты США.

Действительно, некоторые критики войны США во Вьетнаме утверждали, что американцы ошибочно подстроили свою стратегию под вертолеты вместо того, чтобы использовать вертолет для работы в контексте своей стратегии.

Тем не менее, в десятилетиях после Второй мировой войны прослеживается четкая кривая, на протяжении которой вертолет приобретает все большее значение для военных операций США по всему миру. Учитывая уроки, извлеченные из войны во Вьетнаме, компания Sikorsky откликнулась на призыв армии о создании нового вертолета для замены Huey.

При создании Black Hawk основное внимание было уделено повышению живучести, эффективности и практичности по сравнению с его легендарным предшественником. Он оснащен двумя турбинными двигателями (один из них выполняет роль резервного), бронированными компонентами для защиты от огня из стрелкового оружия и передовой авионикой для превосходной навигации и связи.

В конструкции Black Hawk компания Sikorsky использовала четырехлопастный, полностью шарнирный основной ротор и четырехлопастный хвостовой ротор. Такая конфигурация обеспечивает повышенную устойчивость и управляемость, что крайне важно для операций в различных и зачастую враждебных условиях. Модульность планера позволяет быстро изменять конфигурацию для выполнения различных задач, от перевозки персонала и медицинской эвакуации до разведки боем и специальных операций.

История эксплуатации

Вертолет UH-60 Black Hawk получил широкую известность после начала эксплуатации в конце 1970-х годов. Одной из самых прославленных операций с его участием стала операция Just Cause ("Правое дело") в Панаме, наглядно продемонстрировавшая его возможности в городских боях. Роль вертолета еще более расширилась во время войны в Персидском заливе, где он играл важную роль в переброске войск, снабжении и медицинской эвакуации.

Бойцы армии США в Сомали на фоне вертолета Black Hawk. 1993 год Фото: Архивное фото

К сожалению, один из знаковых моментов "Черного ястреба" стал одним из самых больших его провалов. Речь идет о миссии американских военных в Могадишо, Сомали, в октябре 1993 года, когда боевики применили реактивные гранаты против хвостовых роторов двух вертолетов Black Hawk, участвовавших в битве за Могадишо.

Потеряв хвостовые винты, оба вертолета потерпели крушение, что стало кризисным моментом для американских сухопутных войск на поле боя внизу. Падение "Черного ястреба" продемонстрировало как возможности вертолета, так и его уязвимые места. Несмотря на свое унижение в битве при Могадишо, компания Sikorsky включила в будущие варианты Black Hawk новый набор возможностей, основанных на тяжелых уроках, полученных в Сомали.

Обломки американского вертолета UH-60 в Сомали Фото: scmp.com

Глобальное влияние и варианты

За годы своего существования UH-60 был принят на вооружение вооруженными силами по всему миру, что привело к появлению множества вариантов, адаптированных к конкретным потребностям. Например, в серию MH-60 входят специализированные версии MH-60G Pave Hawk, предназначенные для выполнения поисково-спасательных операций в боевых условиях. Другой вариант – MH-60L Direct Action Penetrator, предназначенный для специальных операций. Существуют и гражданские варианты, которые используются для пожаротушения, поисково-спасательных работ и корпоративных перевозок.

Международный рынок Black Hawk подтверждает его репутацию надежного и эффективного вертолета. Такие страны, как Япония, Южная Корея и Израиль, не только приобрели эту машину, но даже лицензировали ее производство.

Таким образом, вертолет был адаптирован к военным доктринам и операционной обстановке этих зарубежных стран по сравнению с изначальным проектом 1970-х годов.

Технологическая эволюция

Эволюция Black Hawk характеризовалась постоянным совершенствованием авионики, двигателей и средств обеспечения живучести. UH-60M, новейшая модель, оснащена цифровыми дисплеями в кабине, интегрированной системой мониторинга состояния машины и улучшенными лопастями ротора для повышения эффективности.

Эти усовершенствования позволяют "Черному ястребу" сохранять актуальность в эпоху стремительного развития военных технологий. Вполне вероятно, что эта птица останется на вооружении американских военных еще долгие годы.

