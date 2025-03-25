Украинская месть: четыре российских вертолета уничтожены с помощью HIMARS, — Forbes

Forbes сообщает, что удар был нанесен с помощью кассетных ракет HIMARS.

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В марте 2024 года российская артиллерия уничтожила три украинских штурмовых вертолета Ми-8 и Ми-17. ВСУ ответили ударом из пусковой установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS по четырем вертолетам РФ, среди которых два транспортных Ми-8 и два боевых Ка-52, отомстив за эти потери. Об этом 24 марта написал Forbes.

В материале отмечается, что за 37 месяцев боевых действий Россия потеряла около 120 вертолетов, что составляет менее четырех единиц в месяц. Понедельничный удар был равен потерям ВС РФ за целый месяц.

Сообщается, что удар по вертолетам РФ в Белгородской области был согласован с Главным управлением разведки Министерства обороны, где украинские разведчики с помощью беспилотного аппарата наблюдали за посадкой четырех российских вертолетов в Белгородской области — два Ми-8 и два Ка-52.

Отмечается, что удар был осуществлен с помощью колесной пусковой установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS украинских войск.

Издание сообщило, что четыре ракеты М30, каждая из которых имела 180 тысяч вольфрамовых осколков, упали на расстоянии 92 км. В результате этого все четыре вертолета взорвались.

Также стоит напомнить, что в прошлом году кассетный боеприпас российского производства взорвался над вертолетами 12-й бригады, повредив по крайней мере два из них и, вероятно, унеся жизни двух пилотов — Ярослава Кавы и Андрея Бакуна, а один вертолет ВСУ смог вовремя вылететь.

Отметим, что недавно трое пропагандистов погибло от удара Himars. Они снимали репортаж о боевых действиях вблизи Купянска или Кременной.

Также Фокус писал о том, что новая крылатая ракета Украины поразила важную цель в Крыму. Это оружие имеет дальность поражения до тысячи километров.