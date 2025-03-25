Українська помста: чотири російські вертольоти знищено за допомогою HIMARS, — Forbes

Forbes повідомляє, що удар був нанесений за допомогою касетних ракет HIMARS.

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У березні 2024 року російська артилерія знищила три українських штурмових гелікоптери Мі-8 та Мі-17. ЗСУ відповіли ударом із пускової установки високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS по чотирьох вертольотах РФ, серед яких два транспортні Мі-8 і два бойові Ка-52, помстившись за ці втрати. Про це 24 березня написав Forbes.

У матеріалі зазначається, що за 37 місяців бойових дій Росія втратила близько 120 вертольотів, що складає менш як чотири одиниці на місяць. Понеділковий удар був рівний втратам ЗС РФ за цілий місяць.

Повідомляється, що удар по вертольотах РФ у Бєлгородській області був узгоджений з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, де українські розвідники за допомогою безпілотного апарата спостерігали за посадкою чотирьох російських гелікоптерів у Бєлгородській області — два Мі-8 та два Ка-52.

Зазначається, що удар був здійснений за допомогою колісної пускової установки високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS українських військ.

Видання повідомило, що чотири ракети М30, кожна з яких мала 180 тисяч вольфрамових осколків, впали на відстані 92 км. У результаті цього всі чотири вертольоти вибухнули.

Також варто нагадати, що минулого року касетний боєприпас російського виробництва вибухнув над вертольотами 12-ї бригади, пошкодивши принаймні два з них і, ймовірно, забравши життя двох пілотів — Ярослава Кави та Андрія Бакуна, а один вертоліт ЗСУ зміг вчасно вилетіти.

Зазначимо, що нещодавно троє пропагандистів загинуло від удару Himars. Вони знімали репортаж про бойові дії поблизу Куп'янська або Кремінної.

Також Фокус писав про те, що нова крилата ракета України вразила важливу ціль у Криму. Ця зброя має дальність ураження до тисячі кілометрів.