Зарабатывал ошеломляющую сумму: военный летчик публиковал в ОnlyFans фотографии вертолетов

На публикации контента для взрослых в стиле "милитари" военный пилот зарабатывал 30 тысяч фунтов стерлингов, то есть более 1,5 млн гривен в месяц.

Related video

Военного пилота Гарри Борна выгнали из армии после того, как он на своей странице в сети OnlyFans публиковал вертолеты и другую военную технику. Об этом пишет The Sun.

19-летний юноша был пилотом вертолета Apache в составе армейской авиации, которая базируется на аэродроме Уоттишем в графстве Саффолк.

Важно

Полицейскую, станцевавшую тверк в стрингах, отстранили от работы (видео)

Кстати, именно там принц Гарри прошел подготовку в качестве пилота вертолета перед отправкой в Афганистан.

Гарри, герцог Сассекский Фото: Mirror

Отмечается, что в публикациях на OnlyFans, содержавших сексуальный контент, Борн позировал в ангарах рядом с военной техникой и оборудованием.

Во время разбирательств с непосредственным командованием пилот отказался прекращать свою "внештатную" деятельность, несмотря на то, что публикация снимков базы представляла угрозу национальной безопасности.

"Я зарабатывал дерьмовые деньги в армии и 30 000 фунтов в месяц на OnlyFans", — прокомментировал свое решение военный, после чего был уволен.

Отмечается, что сейчас Борн числится в модельном агентстве The Rebel Agency и по-прежнему публикует сексуальный контент в своей старой армейской форме.

Напомним, 20-летняя Софи Рейн из Майами призналась, что за 12 месяцев заработала на сайте OnlyFans $43 млн. При этом девушка, которая делится пикантным контентом, уверяет, что она – набожная христианка и девственница.

Также Фокус писал, что 28-летняя модель сервиса OnlyFans Коринна Копф, которая зарегистрировалась на сайте в 2021 году, удалила свою страницу, отправившись "на пенсию". За все это время она заработала 67 миллионов долларов.