Заробляв приголомшливу суму: військовий льотчик публікував в ОnlyFans фотографії вертольотів

На публікації контенту для дорослих у стилі "мілітарі" військовий пілот заробляв 30 тисяч фунтів стерлінгів, тобто понад 1,5 млн гривень на місяць.

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Військового пілота Гаррі Борна вигнали з армії після того, як він на своїй сторінці в мережі OnlyFans публікував вертольоти та іншу військову техніку. Про це пише The Sun.

19-річний юнак був пілотом гелікоптера Apache у складі армійської авіації, яка базується на аеродромі Воттішем у графстві Саффолк.

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До речі, саме там принц Гаррі пройшов підготовку як пілот гелікоптера перед відправкою в Афганістан.

Гаррі, герцог Сассекський Фото: Mirror

Зазначається, що в публікаціях на OnlyFans, які містили сексуальний контент, Борн позував в ангарах поруч із військовою технікою та обладнанням.

Під час розгляду справи із безпосереднім командуванням пілот відмовився припиняти свою "позаштатну" діяльність, незважаючи на те, що публікація знімків бази становила загрозу національній безпеці.

"Я заробляв лайнові гроші в армії і 30 000 фунтів на місяць на OnlyFans", — прокоментував своє рішення військовий, після чого його звільнили.

Зазначається, що зараз Борн числиться в модельному агентстві The Rebel Agency і, як і раніше, публікує сексуальний контент у своїй старій армійській формі.

Нагадаємо, 20-річна Софі Рейн з Майамі зізналася, що за 12 місяців заробила на сайті OnlyFans $43 млн. При цьому дівчина, яка ділиться пікантним контентом, запевняє, що вона — побожна християнка і незаймана.

Також Фокус писав, що 28-річна модель сервісу OnlyFans Корінна Копф, яка зареєструвалася на сайті 2021 року, видалила свою сторінку, відправившись "на пенсію". За весь цей час вона заробила 67 мільйонів доларів.