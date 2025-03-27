Жінка відмовилася від купівлі будинку мрії, помітивши "червоний прапор" у саду (фото)

Жінка на ім'я Лоїс була готова стати власницею затишного таунхауса, але передумала після того, як у саду помітила незвичайні зарості. Після консультації з фахівцями вона зрозуміла, що це може спричинити фінансові та юридичні складнощі.

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Купівля житла сьогодні є непростим завданням, оскільки попит високий, а відповідних варіантів небагато. Однак навіть у такій ситуації уважність може вберегти від серйозних проблем, як це показала історія однієї мешканки Брістоля. Про це пише Lad Bible.

Співробітниця NHS (Національна служба охорони здоров'я Англії) на ім'я Лоїс була зачарована затишним таунхаусом і вже зробила пропозицію про покупку. Але під час огляду вона та її сестра помітили в саду "червоний прапор" — зарості бамбука. На перший погляд — елемент ландшафтного дизайну, на ділі — потенційна загроза.

Після отримання звіту інспектора Лоїс з'ясувала, що рослина належить до видів бамбука, відомих своєю агресивною кореневою системою. Бамбук уже наближався до стін будинку і вторгався на територію сусідів, створюючи ризики пошкодження труб, фундаменту і можливих судових позовів.

Жінка та її сестра помітили в саду зарості бамбука Фото: Lad Bible

Намагаючись знайти компроміс, Лоїс запропонувала нову, нижчу ціну з урахуванням необхідності видалення бамбука. Продавці відмовилися — і тоді жінка прийняла непросте, але розумне рішення: вийти з угоди.

"Це був би мій будинок, моя відповідальність і, можливо, мої проблеми із сусідами. Я не могла ризикувати", — розповіла вона.

Тепер Лоїс радить усім покупцям нерухомості уважно оглядати сади й за найменшої підозри звертатися до професіоналів.

"Якщо є бамбук — не соромтеся ставити запитання і відмовлятися від покупки, якщо ситуація не вирішується", — додала британка.

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