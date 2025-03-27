Женщина отказалась от покупки дома мечты, заметив "красный флаг" в саду (фото)

Жензина по имени Лоис была готова стать владелицей уютного таунхауса, но передумала после того, как в саду заметила необычные заросли. После консультации со специалистами она поняла, что это может повлечь за собой финансовые и юридические сложности.

Related video

Покупка жилья сегодня представляет собой непростую задачу, поскольку спрос высок, а подходящих вариантов немного. Однако даже в такой ситуации внимательность может уберечь от серьезных проблем, как это показала история одной жительницы Бристоля. Об этом пишет Lad Bible.

Сотрудница NHS (Национальная служба здравоохранения Англии) по имени Лоис была очарована уютным таунхаусом и уже сделала предложение о покупке. Но во время осмотра она и ее сестра заметили в саду "красный флаг" — заросли бамбука. На первый взгляд — элемент ландшафтного дизайна, на деле — потенциальная угроза.

После получения отчета инспектора Лоис выяснила, что растение относится к "бегущим" видам бамбука, известным своей агрессивной корневой системой. Бамбук уже приближался к стенам дома и вторгался на территорию соседей, создавая риски повреждения труб, фундамента и возможных судебных тяжб.

Женщина и ее сестра заметили в саду заросли бамбука Фото: Lad Bible

Пытаясь найти компромисс, Лоис предложила новую, более низкую цену с учетом необходимости удаления бамбука. Продавцы отказались — и тогда женщина приняла непростое, но разумное решение: выйти из сделки.

"Это был бы мой дом, моя ответственность и, возможно, мои проблемы с соседями. Я не могла рисковать", — рассказала она.

Теперь Лоис советует всем покупателям недвижимости внимательно осматривать сады и при малейшем подозрении обращаться к профессионалам.

"Если есть бамбук — не стесняйтесь задавать вопросы и отказываться от покупки, если ситуация не решается", — добавила британка.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардер построил дворец с золотой отделкой, пещерами и личным пляжем. Резиденция Дарвина Дисона на побережье Ла-Хойи известна под названием "Песчаный замок". Внутри находятся 10 спален, собственный пляж, бассейн, фитнес-зона и бар.

Также стало известно, что супруги превратили захламленный дом в семейное гнездо и нашли неожиданные сокровища. Здание, построенное в 1894 году, встретило новых владельцев разрушенным интерьером и тоннами мусора. Однако, несмотря на огромный объем работы, супруги увидели в нем потенциал и взялись за полную реконструкцию.