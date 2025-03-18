У Ленінградській області РФ розбився військовий гелікоптер Мі-28, — росЗМІ (фото)

Вертоліт Мі-28 зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Повітряне судно впало у безлюдній місцевості подалі від населених пунктів у Волосівському районі.

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На території Росії сталася авіакатастрофа за участю військового гелікоптера. Він розбився у Ленінградській області. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Над територією Ленінградської області зазнав катастрофи вертоліт Мі-28, екіпаж загинув, повідомили у МО РФ. На місце події з вертольотом Мі-28 прибула пошуково-рятувальна група, яка вилетіла комісія ВКС. Обидва пілоти загинули", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вертоліт Мі-28 зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту над Ленінградською областю.

Повітряне судно впало у безлюдній місцевості подалі від населених пунктів у Волосівському районі. Боєкомплект на гелікоптері був відсутній. За словами очевидців, аварія сталася біля села Шуговиці — після падіння люди побачили вогняний спалах.

Нагадаємо, що 31 грудня 2024 року бійці спеціального підрозділу "Group 13" Головного управління розвідки (ГУР) знищили два російських гелікоптери Мі-8.

Також повідомлялося, що ЗС РФ втратили три вертольоти над Чорним морем, ЗСУ застосували по них ракети Р-73.