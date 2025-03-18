В Ленинградской области РФ разбился военный вертолет Ми-28, — росСМИ (фото)

Вертолет Ми-28 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в безлюдной местности подальше от населенных пунктов в Волосовском районе.

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На территории России произошла авиакатастрофа с участием военного вертолета. Он разбился в Ленинградской области. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Над территорией Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб, сообщили в МО РФ. На место происшествия с вертолетом Ми-28 прибыла поисково-спасательная группа, вылетела комиссия ВКС. Оба пилота погибли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет Ми-28 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью.

Воздушное судно упало в безлюдной местности подальше от населенных пунктов в Волосовском районе. Боекомплект на вертолете отсутствовал. По словам очевидцев, авария произошла возле села Шуговицы — после падения люди увидели огненную вспышку.

Напомним, что 31 декабря 2024 года бойцы специального подразделения "Group 13" Главного управления разведки (ГУР) уничтожили два российских вертолета Ми-8.

Также сообщалось, что ВС РФ потеряли три вертолета над Черным морем, ВСУ применили по ним ракеты Р-73.