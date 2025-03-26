Археологи нашли предметы 2000-летней давности, которые могут быть "важнейшим открытием"

Находки ученых могут раскрыть тайны того, как люди железного века демонстрировали свое богатство, путешествовали и торговали.

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Археологи обнаружили более 800 котлов, колесниц и копий времен железного века в Северном Йоркшире стоимостью около 330 тысяч долларов, которые могут быть "важнейшим открытием" в Великобритании. Об этом пишет Daily Star.

"В небольшой деревне в сельской местности Северного Йоркшира археологи нашли чрезвычайные предметы, которым около 2 000 лет, в частности котлы, колесницы и копья времен римского вторжения в Британию", — говорится в материале.

Впервые находку сделал металлоискатель в декабре 2021 года, а в следующем году ее раскопали археологические эксперты.

Археологические находки в Великобритании Фото: PA

Это место является сокровищницей находок, ведь здесь найдены остатки семи четырехколесных повозок и двухколесных колесниц.

Он также включает прекрасно детализированную сбрую по меньшей мере для 14 лошадей, три церемониальных копья и два сосуда, один из которых, вероятно, использовался как чаша для смешивания вина.

Один из котлов украшен маской человеческого лица.

Археологические находки в Великобритании Фото: PA Wire

Предметы, наиболее близкие к найденным в Северном Йоркшире, находятся в континентальной Европе, показывая, насколько далеко простирались связи римлян и как они обменивались технологиями.

Археологи использовали рентгеновскую компьютерную томографию, чтобы идентифицировать объекты в этом районе, все они оцениваются в около 330 тысяч долларов.

Ученые также нашли копья, литые уздечки из медного сплава, шпингалеты, фурнитуру для упряжи и кольца для ремней в группе из 28 железных шин от конных транспортных средств.

Ожидается, что находки покажут, как люди железного века демонстрировали свое богатство, как они путешествовали и торговали.

Некоторые из предметов были разбиты или сожжены, что свидетельствует о том, что их владельцы были достаточно богаты, чтобы уничтожить их.

"Сокровище Мелсонби по своему масштабу и размеру является исключительным для Британии и, возможно, даже для Европы", — заявил заведующий кафедрой археологии Даремского университета профессор Том Мур.

Напомним, в Братиславе археологи обнаружили первую известную римскую систему акведуков в стране.

В марте археологи обнаружили гробницу высокопоставленного военного чиновника времен правления Рамзеса III.