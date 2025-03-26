Археологи знайшли предмети 2000-річної давності, які можуть бути "найважливішим відкриттям"

Знахідки науковців можуть розкрити таємниці того, як люди залізного віку демонстрували своє багатство, подорожували та торгували.

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Археологи виявили понад 800 казанів, колісниць і списів часів залізного віку у Північному Йоркширі вартістю близько 330 тисяч доларів, які можуть бути "найважливішим відкриттям" у Великій Британії. Про це пише Daily Star.

"У невеликому селі в сільській місцевості Північного Йоркширу археологи знайшли надзвичайні предмети, яким близько 2 000 років, зокрема казани, колісниці та списи часів римського вторгнення до Британії", — йдеться у матеріалі.

Вперше знахідку зробив металошукач у грудні 2021 року, а наступного року її розкопали археологічні експерти.

Археологічні знахідки у Великій Британії Фото: PA

Це місце є скарбницею знахідок, адже тут знайдено рештки семи чотириколісних возів та двоколісних колісниць.

Він також включає прекрасно деталізовану збрую щонайменше для 14 коней, три церемоніальні списи і дві посудини, одна з яких, ймовірно, використовувалася як чаша для змішування вина.

Один з казанів прикрашений маскою людського обличчя.

Археологічні знахідки у Великій Британії Фото: PA Wire

Предмети, найбільш близькі до знайдених у Північному Йоркширі, знаходяться в континентальній Європі, показуючи, наскільки далеко сягали зв'язки римлян і як вони обмінювалися технологіями.

Археологи використовували рентгенівську комп'ютерну томографію, щоб ідентифікувати об'єкти в цьому районі, всі вони оцінюються у близько 330 тисяч доларів.

Науковці також знайшли списи, литі вуздечки з мідного сплаву, шпінгалети, фурнітуру для упряжі та кільця для ременів у групі з 28 залізних шин від кінних транспортних засобів.

Очікується, що знахідки покажуть, як люди залізного віку демонстрували своє багатство, як вони подорожували і торгували.

Деякі з предметів були розбиті або спалені, що свідчить про те, що їхні власники були достатньо багатими, щоб знищити їх.

"Скарб Мелсонбі за своїм масштабом і розміром є винятковим для Британії і, можливо, навіть для Європи", — заявив завідувач кафедри археології Даремського університету професор Том Мур.

Нагадаємо, у Братиславі археологи виявили першу відому римську систему акведуків у країні.

У березня археологи виявили гробницю високопоставленого військового чиновника часів правління Рамзеса III.