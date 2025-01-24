Як у фільмі "Рембо": Південна Корея створила важкий ударний вертоліт MAH для морської піхоти

Вертоліт зовні нагадує машину з культового фільму 1980-х років, особливо в плані озброєння. MAH оснащений триствольною 20-мм гарматою в носовій частині, а також трьома точками кріплення на кожному крилі для розміщення ракетного озброєння.

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Південнокорейські авіабудівники Korea Aerospace Industries (KAI) розробили важкий ударний вертоліт MAH для підтримки морської піхоти. Машина вже здійснила свій перший політ, що тривав близько 20 хвилин, під час якого тестувалися такі характеристики, як маневрування на малій висоті, круговий політ і максимальна швидкість на висоті 30 метрів. Про нову розробку KAI розповіли оглядачі The War Zone.

Перше, на що звернули увагу автори публікації, — це вражаюча зовнішня схожість MAH з вертольотом з культового фільму 1980-х років "Рембо", а саме з модифікованим Aerospatiale Puma, що грав роль радянського вертольота Мі-24. Особливо виділяється важке озброєння південнокорейського вертольота, розміщене на відносно величезних крилах, і таке рішення невипадкове.

Річ у тім, що MAH став результатом 18 років розробки в рамках програми Korean Utility Helicopter (KUH). Машина продовжила еволюцію попередніх моделей, включно з KUH-1 Surion, представленим у 2009 році та поставленим на озброєння армії Республіки Корея у 2012 році. Основна відмінність нової версії полягає в її важкому озброєнні та оптимізації для виконання морських операцій.

Кадр із фільму "Рембо"

Ключові особливості MAH

Головна особливість MAH — його потужне озброєння, призначене для підтримки десантних операцій і ближнього авіаційного бою. Вертоліт оснащений триствольною 20-мм гарматою в носовій частині, а також трьома точками кріплення на кожному крилі для розміщення керованих протитанкових ракет Cheongeom ATGM, контейнерних ракет класу "повітря-повітря" MBDA Mistral, а також семизарядних установок з некерованими ракетами. Електрооптична та інфрачервона турель доповнює озброєння, забезпечуючи високу точність наведення.

Фото: the war zone

Додаткові системи, включно з датчиками попередження про ракетний напад і лазерними датчиками, посилюють можливості захисту екіпажу. У кабіні встановлено повністю інтегровані системи управління, нашоломні дисплеї та пристрої нічного бачення.

MAH приводиться в рух двома турбовальними двигунами T700-701K, потужністю по 1 855 к.с. кожний, які оптимізовані системою цифрового управління двигуном (FADEC). Гелікоптер також адаптований до морських умов: він оснащений лопатями, що складаються, і засобами аварійної посадки на воду.

Оглядачі зазначають, що MAH став частиною амбітної програми з посилення амфібійних можливостей Південної Кореї. Вертоліт призначений для супроводу транспортних засобів і виконання ударних завдань з десантних кораблів класу Dokdo. Першу партію з 24 машин буде поставлено найближчими роками, що дасть змогу сформувати повноцінну ескадрилью.

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