Как в фильме "Рэмбо": Южная Корея создала тяжелый ударный вертолет MAH для морской пехоты

Вертолет внешне напоминает машину из культового фильма 1980-х годов, особенно в плане вооружения. MAH оснащен трехствольной 20-мм пушкой в носовой части, а также тремя точками крепления на каждом крыле для размещения ракетного вооружения.

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Южнокорейские авиастроители Korea Aerospace Industries (KAI) разработали тяжелый ударный вертолет MAH для поддержки морской пехоты. Машина уже совершила свой первый полет, длившегося около 20 минут, в ходе которого тестировались такие характеристики как маневрирование на малой высоте, круговой полет и максимальная скорость на высоте 30 метров. О новой разработке KAI рассказали обозреватели The War Zone.

Первое на что обратили внимание авторы публикации это поразительное внешнее сходство MAH с вертолетом из культового фильма 1980-х годов "Рэмбо", а именно с модифицированным Aerospatiale Puma, который играл роль советского вертолета Ми-24. Особенно выделяется тяжелое вооружение южнокорейского вертолета, размещенное на относительно огромных крыльях, и такое решение неслучайно.

Дело в том, что MAH стал результатом 18 лет разработки в рамках программы Korean Utility Helicopter (KUH). Машина продолжила эволюцию предыдущих моделей, включая KUH-1 Surion, который был представлен в 2009 году и поставлен на вооружение армии Республики Корея в 2012 году. Основное отличие новой версии заключается в ее тяжелом вооружении и оптимизации для выполнения морских операций.

Кадр из фильма "Рэмбо"

Ключевые особенности MAH

Главная особенность MAH – его мощное вооружение, предназначенное для поддержки десантных операций и ближнего авиационного боя. Вертолет оснащен трехствольной 20-мм пушкой в носовой части, а также тремя точками крепления на каждом крыле для размещения управляемых противотанковых ракет Cheongeom ATGM, контейнерных ракет класса "воздух-воздух" MBDA Mistral, а также семизарядных установок с неуправляемыми ракетами. Электрооптическая и инфракрасная турель дополняет вооружение, обеспечивая высокую точность наведения.

Фото: the war zone

Дополнительные системы, включая датчики предупреждения о ракетном нападении и лазерные датчики, усиливают возможности защиты экипажа. В кабине установлены полностью интегрированные системы управления, нашлемные дисплеи и устройства ночного видения.

MAH приводится в движение двумя турбовальными двигателями T700-701K, мощностью по 1 855 л.с. каждый, которые оптимизированы системой цифрового управления двигателем (FADEC). Вертолет также адаптирован к морским условиям: он оснащен складывающимися лопастями и средствами аварийной посадки на воду.

Обозреватели отмечают, что MAH стал частью амбициозной программы по усилению амфибийных возможностей Южной Кореи. Вертолет предназначен для сопровождения транспортных средств и выполнения ударных задач с десантных кораблей класса Dokdo. Первая партия из 24 машин будет поставлена в ближайшие годы, что позволит сформировать полноценную эскадрилью.

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