ЗСУ значно просунулися під Мелітополем, є успіхи біля Бахмута, — Генштаб (карти)

За даними командування, у районі населених пунктів Роботине та Вербове Запорізької області росіяни були змушені залишити свої бойові позиції.

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Бійці Збройних сил України продовжують успішне просування на Мелітопольському напрямку і вибивають російських окупантів із раніше зайнятих позицій. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у щоденному зведенні 7 вересня.

За його словами, здебільшого успіхи на півдні зафіксовано в районі населених пунктів Роботине та Вербове в Запорізькій області. Усе це свідчить про те, що активний контрнаступ триває.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Під час ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку сили оборони мали успіх у районах на південь від села Роботине та на захід від Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах", — ідеться в повідомленні.

Активно минають дні й на Бахмутському напрямку. Там Сили оборони ведуть наступальні дії та закріплюються на "досягнутих рубежах". Водночас українські захисники стримують наступ ЗС РФ на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Роботи попереду ще багато.

Окрему увагу спікер Генштабу приділив окупованим територіям. Приміром, у Новій Каховці Херсонської області російські загарбники вирізають і вивозять на територію Російської Федерації все обладнання Новокаховського електромеханічного заводу.

"Часто так роблять, коли готуються тікати", — заявив Андрій Ковальов.

Ситуація на фронті: зведення Генштабу

Бахмутський напрямок. Російські окупанти намагалися атакувати українських військових біля села Оріхово-Василівка Донецької області. Також завдавали авіаційних ударів поблизу Хромового, Іванівського, Кліщіївки, Північного Донецької області.

"Водночас унаслідок штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах", — ідеться в повідомленні.

У Генштабі поділилися подробицями просування ЗСУ на фронті Фото: DeepStateMAP

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ також відбивають атаки, незважаючи на постійні спроби противника піти на штурм.

У Генштабі поділилися подробицями просування ЗСУ на фронті Фото: DeepStateMAP У Генштабі поділилися подробицями просування ЗСУ на фронті Фото: DeepStateMAP

Запорізький напрямок. ЗС РФ завдали авіаційних ударів у районі населених пунктiв Мала Токмачка та Роботине. Ще 15 населених пунктів було обстріляно з артилерії.

У Генштабі поділилися подробицями просування ЗСУ на фронті Фото: DeepStateMAP

Херсонський напрямок. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Ольгівки. Артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано поруч із населеними пунктами Зміївка, Антонівка та безпосередньо міста Херсон.

У Генштабі поділилися подробицями просування ЗСУ на фронті Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 5 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ прорвали перші рубежі оборони ЗС РФ на більшості напрямків. Росіяни змогли побудувати кілька ліній оборони в Запорізькій області. Однак ЗСУ поступово ці укріплення пробивають.