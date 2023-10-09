Выследили и ударили: ВСУ нанесли удар по расчету БПЛА противника (видео)

Во время атаки дроном-камикадзе была уничтожена не только живая сила противника, но и беспилотники, а также боевые снаряды к ним.

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Бойцы 11-й бригады Национальной гвардии Украины нанесли удар по расчету беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов. Соответсвующее видео опубликовал волонтер и блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале в понедельник, 9 октября.

Военные подразделения беспилотных летательных аппаратов "Ласточка" с помощью дрона-камикадзе с именем "Rusoriz" обезвредили расчет российских операторов FPV-дронов. Оккупанты оборудовали свою огневую позицию на верхнем этаже одного из многоэтажных домов. Именно туда бойцы Нацгвардии и направили украинский беспилотник. Он успешно преодолел путь и поразил свою цель.

Результаты операции заснял беспилотник-разведчик, который работал в паре с нашим дроном-камикадзе. Операторам он передал видеокадры, на которых из окна квартиры, где обосновались военные ВС РФ, взрывной волной выносит строительный мусор.

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"Теперь на фронте есть не только контрбатарейная борьба, а и контрFPV", — подписал Сергей Стерненко опубликованные видеокадры.

Он также обратил внимание на то, что на видео видно вторичную детонацию. Блогер сделал предположение, что после удара дрона-камикадзе взорвалась боевая часть российского беспилотника, которым оккупанты готовились атаковать украинских военных.

Напомним, несколько ранее ВСУ с помощью FPV-дрона ударили по оккупантам. Сначала по бойцам ВС РФ, которые передвигались вдоль лесопосадки, "отработали" украинские артиллеристы, а операторы беспилотников помогли им завершить начатое.

Кроме того ВСУ показали, как применяют дрон "Валькирия" против россиян. С помощью беспилотника, который может провести в воздухе до двух часов и развивает скорость до 108 км/ч, пограничники успешно подтвердили удар дрона-камикадзе по позициям ВС РФ.