Вистежили і вдарили: ЗСУ завдали удару по розрахунку БПЛА противника (відео)

Під час атаки дроном-камікадзе було знищено не тільки живу силу противника, а й безпілотники, а також бойові снаряди до них.

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Бійці 11-ї бригади Національної гвардії України завдали удару по розрахунку безпілотних літальних апаратів російських окупантів. Відповідне відео опублікував волонтер і блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 9 жовтня.

Військові підрозділи безпілотних літальних апаратів "Ластівка" за допомогою дрона-камікадзе з ім'ям "Rusoriz" знешкодили розрахунок російських операторів FPV-дронів. Окупанти обладнали свою вогневу позицію на верхньому поверсі одного з багатоповерхових будинків. Саме туди бійці Нацгвардії й направили український безпілотник. Він успішно подолав шлях і уразив свою ціль.

Результати операції зняв безпілотник-розвідник, який працював у парі з нашим дроном-камікадзе. Операторам він передав відеокадри, на яких з вікна квартири, де влаштувалися військові ЗС РФ, вибуховою хвилею виносить будівельне сміття.

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"Тепер на фронті є не тільки контрбатарейна боротьба, а й контрFPV", — підписав Сергій Стерненко опубліковані відеокадри.

Він також звернув увагу на те, що на відео видно вторинну детонацію. Блогер зробив припущення, що після удару дрона-камікадзе вибухнула бойова частина російського безпілотника, яким окупанти готувалися атакувати українських військових.

Нагадаємо, дещо раніше ЗСУ за допомогою FPV-дрона вдарили по окупантах. Спочатку по бійцях ЗС РФ, які пересувалися вздовж лісопосадки, "відпрацювали" українські артилеристи, а оператори безпілотників допомогли їм завершити розпочате.

Крім того, ЗСУ показали, як застосовують дрон "Валькірія" проти росіян. За допомогою безпілотника, який може провести в повітрі до двох годин і розвиває швидкість до 108 км/год, прикордонники успішно підтвердили удар дрона-камікадзе по позиціях ЗС РФ.