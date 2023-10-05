"Фатальний результат": дрон ЗСУ не вибухнув, але все одно знищив техніку РФ (відео)

Російським військам пощастило і не пощастило одночасно, оскільки квадроцикл повністю згорів.

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Воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України за допомогою дрона-камікадзе, попри позаштатну ситуацію, знищили квадроцикл окупантів. Відповідне відео опублікував головний редактор медіа "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі в четвер, 5 жовтня.

FPV-дрон із крафтовим ім'ям "Rusoriz 1967" оператор безпілотного літального апарату спрямував уразити ціль — квадроцикл російських військових, що стояв на відкритій місцевості. Дрон уразив ціль, проте не вибухнув. За словами самого Бутусова, у безпілотника могли виникнути проблеми з електродетонатором.

Однак унаслідок зіткнення дрона і транспортного засобу у квадроцикла загорівся акумулятор. Вогонь охопив машину й остаточно вивів її з ладу.

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"У будь-якому разі результат для ворожої техніки фатальний", — прокоментував Юрій Бутусов.

Як ЗСУ застосовують дрони-камікадзе на фронті

З лютого по березень безпілотники-камікадзе застосовували виключно українські військові, маючи повну монополію в цьому виді озброєння. Російські окупанти почали використовувати ці дрони лише у квітні, а з травня по вересень нарощували кількість власних дронів і використовували їх досить активно. Але бійці ЗСУ все одно обігнали росіян у застосуванні новітніх технологій на полі бою. Приміром, у вересні українські військові здійснили понад 250 успішних і підтверджених ударів FPV-дронами, а на рахунку ЗС РФ — лише близько 60.

Використовувати дрони-камікадзе бійці ЗСУ почали з квітня. І щомісяця кількість застосованих безпілотників такого типу тільки зростала. Найактивніше FPV-дрони українські військові використовували у вересні: їхня кількість становила практично половину від числа всіх інших застосованих на фронті безпілотників.

Нагадаємо, 5 жовтня ЗСУ показали, як застосовують дрон "Валькірія" проти росіян. За допомогою безпілотника, який може провести в повітрі до двох годин і розвиває швидкість до 108 км/год, прикордонники успішно підтвердили удар дрона-камікадзе по позиціях ЗС РФ.

А днем раніше ЗСУ знешкодили дроном-камікадзе небезпечну російську "Рапіру". FPV-дрон успішно уразив військову техніку противника, яка могла знищувати танки кумулятивними снарядами і ракетами.