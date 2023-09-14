14 бригада применила ЗРК "Стрела-10" и сбила "Орлан" (видео)

Украинские защитники зафиксировали вражеский объект и решили применить систему ПВО, а результат оказался удачным.

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Экипаж ЗРК "Стрела-10" 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ликвидировал российский беспилотник "Орлан". Александр Сырский, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, опубликовал соответствующее видео в Telegram.

Можно увидеть, что украинские защитники зафиксировали вражеский объект и решили применить систему ПВО. Выстрел оказался удачным, ведь удалось ликвидировать беспилотник.

"Хорошая работа 14-й ОМБр. Российский "Орлан" долетался", — говорится в заметке.

Уничтожение российских "Орланов"

Десантники 77-й бригады ДШВ 11 сентября обезвредили вражеский "Орлан". Скоординированные усилия специалистов радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны бригады позволили достичь положительного результата. Десантники отметили, что враг не будет чувствовать себя в безопасности на украинской земле. Они подчеркнули, что каждый посаженный российский летательный аппарат — это спасенные жизни воинов, которые защищают Украину.

Российские войска регулярно теряют беспилотники, которые обеспечивают российским оккупантам соответствующую разведку. В июле бойцы 92 бригады сбили российский беспилотник "Орлан". Сначала защитники решили, что ракета прошла мимо и не попала. Впоследствии бойцы зафиксировали, что дрон удалось ликвидировать.

В мае украинские защитники ликвидировали "Орлан-10" и ZALA. Бойцы 93 бригады "Холодный Яр" успешно отработали в районе Бахмута. Бойцы ликвидировали два БПЛА, которые позволяли российским захватчикам проводить разведывательные мероприятия. Оба дрона давали возможность оккупантам осуществлять разведку на расстоянии 20 км. Такая работа этих технических средств предоставляла возможность артиллерии врага осуществлять соответствующую корректировку.

Напомним, 11 сентября бойцы УДА зафиксировали российскую БМП и сразу уничтожили FPV-дроном. Бойцы запустили ударный беспилотник и ликвидировали российскую боевую машину, которую зафиксировали на дороге.