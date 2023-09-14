14 бригада застосувала ЗРК "Стріла-10" і збила "Орлан" (відео)

Українські захисники зафіксували ворожий об'єкт та вирішили застосувати систему ППО, а результат виявився вдалим.

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Екіпаж ЗРК "Стріла-10" 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ліквідував російський безпілотник "Орлан". Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, опублікував відповідне відео у Telegram.

Можна побачити, що українські захисники зафіксували ворожий об'єкт та вирішили застосувати систему ППО. Постріл виявився вдалим, адже вдалося ліквідувати безпілотник.

"Гарна робота 14-ї ОМБр. Російський "Орлан" долітався", – йдеться у дописі.

Знищення російських "Орланів"

Десантники 77-ї бригади ДШВ 11 вересня знешкодили ворожий "Орлан". Скоординовані зусилля фахівців радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади дозволили досягти позитивного результату. Десантники зазначили, що ворог не почуватиметься в безпеці на українській землі. Вони наголосили, що кожен посаджений російський літальний апарат — це врятовані життя воїнів, які захищають Україну.

Російські війська регулярно втрачають безпілотники, які забезпечують російським окупантам відповідну розвідку. У липні бійці 92 бригади збили російський безпілотник "Орлан". Спочатку захисники вирішили, що ракета пройшла повз і не влучила. Згодом бійці зафіксували, що дрон вдалося ліквідувати.

У травні українські захисники ліквідували "Орлан-10" і ZALA. Бійці 93 бригади "Холодний Яр" успішно відпрацювали в районі Бахмута. Бійці ліквідували два БПЛА, які дозволяли російським загарбникам проводити розвідувальні заходи. Обидва дрони давали можливість окупантам здійснювати розвідку на відстані 20 км. Така робота цих технічних засобів надавала можливість артилерії ворога здійснювати відповідне корегування.

Нагадаємо, 11 вересня бійці УДА зафіксували російську БМП та одразу знищили FPV-дроном. Бійці запустили ударний безпілотник та ліквідували російську бойову машину, яку зафіксували на дорозі.