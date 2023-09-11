Бійці УДА зафіксували російську БМП та одразу знищили FPV-дроном (відео)

Бійці запустили ударний безпілотник та ліквідували російську БМП, яку зафіксували на дорозі.

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На Донеччині бійці підрозділу FPV батальйону АРЕЙ Української Добровольчої Армії знищили БМП. Результати роботи 11 вересня опублікували у Facebook.

Захисники розповіли, що ліквідація ворожої техніки відбулася на Донеччині. На відео можна побачити, що бойова машина піхоти окупантів вже диміла на дорозі. Згодом бійці запустили ударний безпілотник та ліквідували БМП.

"Ми обов'язково переможемо!", – йдеться у дописі.

Знищення техніки РФ у вересні

Українські війська й надалі знищують російську техніку та особовий склад. "Гради" ЗСУ 10 вересня ефективно ліквідували склади з пальним та боєприпасами російських військ, які були зосереджені на території нині окупованого міста Соледар. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад боєкомплекту російських загарбників.

Також 11 вересня десантниками 77-ї бригади ДШВ знешкоджено ворожий "Орлан". Скоординовані зусилля фахівців радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади дозволили досягти позитивного результату.

Тероборона Закарпаття показала застосування FPV-дрона проти комплекса "Муром-П". Росіяни втрати рідкісну техніку, адже комплекс спостереження "Муром-М" може виявити людину на відстані до 10 км завдяки звичайній камері, а також до 4 км за допомогою встановленого тепловізора.

11 вересня українські "Гострі Картузи" знищили танк РФ на лівобережжі Дніпра. Окупанти намагалися замаскувати свого "хижого звіра", але їм цього зробити не вдалося.

Нагадаємо, 8 вересня в Oryx повідомили, що РФ почала найбільше втрачати Т-80. Окрім танків російські війська втратили 20 одиниць легкої техніки, серед якої БМП та бронетранспортери.