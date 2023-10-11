"Почали показувати дива": ЗС РФ модернізували БпЛА "Ланцет" і збільшили їхню дальність польоту

Якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їхні можливості польоту збільшились до 60-70 км, говорять в ОК "Південь".

Related video

Російські окупанти почали застосовувати БпЛА "Ланцет" за межами лінії фронту. Апарат удосконалили, зокрема, збільшили його дальність польоту до 70 км. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Зараз росіяни можуть вдаватись до модернізації своїх озброєнь. Також вони продовжують вдосконалювати свої безпілотники. Оскільки нашу війну не даремно називають війною дронів. Сьогодні все частіше бойові дії переходять у повітря", — пояснила Гуменюк.

Важливо

РФ покращує "Ланцети": як Україні захистити аеродроми від баражуючих боєприпасів

Вона зазначила, що останнім часом російські окупанти все частіше почали використовувати дрони з тимчасово окупованих територій.

"Росіяни все частіше застосовують ударні дрони з тимчасово окупованої території на лівому березі Дніпра. Зокрема й ті, що скидають вибухово-осколкові боєприпаси. Що стосується їхніх дронів "Ланцет", то дійсно останнім часом росіяни почали показувати дива їх технічного вдосконалення. Оскільки якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їхні можливості польоту збільшились до 60-70 км", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що українські захисники зі "Стріли" знищили 3 ZALA, "Орлан" та 8 "Ланцетів".

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ скинули вибухівку на ритуальний транспорт у Херсонській області. Постраждали троє працівників ритуальної служби, одну людину госпіталізовано.