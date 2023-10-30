Російські війська перейшли у наступ під Бахмутом, – Сирський

За словами командувача Сухопутних військ, окупанти залучають артилерійський, мінометний вогонь та удари дронів-камікадзе.

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Окупанти посилили наступальні дії на сході України, зокрема на Бахмуті. Ситуація залишається складною. Про це повідомляє командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Сирський.

За даними генерала, російські війська не залишають спроб досягти успіхів й щоденно атакує українські позиції. Ворог активізував бойові дії на двох напрямках: Купʼянськ та Бахмут.

Бойові дії на Купʼянському напрямку Фото: deepstatemap.live Мапа бойових дій на Бахмутському напрямку Фото: deepstatemap.live

"Особливу активність виявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед відразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання і перейшов від оборони до активних дій", — пояснив Сирський.

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Окрім цього він додав, що російські дії спрямовані на те, щоб зупинити рух Сил оборони вперед. Наступальні дії ЗС РФ супроводжуються щільними обстрілами з артилерії, мінометів, а також дронів-камікадзе. Командувач Сухопутних військ заявив, що окупанти мають великі втрати та не може досягти поставлених цілей.

"Після детального розгляду особливостей характеру та способу дій ворога ми обговорили всі можливі шляхи застосування наших військ. Спланували подальшу роботу", — пояснив Сирський.

Але дії ЗСУ залежать від мужності та стійкості військових, тому генерал відзначив особливо важливу роль моральної складової для виконання наказів.

Нагадаємо, 26 жовтня в ЗСУ заявили, що на Купʼянському напрямку ведеться активна оборона.

30 жовтня в ISW повідомили, що ЗСУ пройшли залізницю під Бахмутом.